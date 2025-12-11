El informe de la UCO muestra nuevos mensajes que señalan directamente a José Luis Ábalos

El Tribunal Supremo envía a juicio a José Luis Ábalos y Koldo y les mantiene en prisión por la presunta trama de las mascarillas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que la trama de fraude en el sector de los hidrocarburos protagonizada supuestamente entre otros por el empresario Víctor de Aldama pagó al exministro José Luis Ábalos el chalet de La Alcaidesa en Cádiz a fin de que Villafuel obtuviera la licencia de operador.

"Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito", le llegó a decir la empresaria Leonor González a su pareja Natán González, según se desprende del último informe aportado por el Instituto Armado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Según los agentes que han seguido la investigación del exministro del Gobierno de España, "los interlocutores atribuían la concesión de la autorización a la compra previa de la vivienda pretendida por el ministro".

La UCO destaca que la adquisición de ese chalet se produjo "tras un proceso de búsqueda y selección en el que intervino activamente" el entonces asesor de Ábalos, Koldo García. De Aldama también tuvo un papel protagonista, en tanto que actuó "como intermediario entre el ministro y la organización criminal", iniciando "las gestiones necesarias para la adquisición" de la vivienda.

"Referente a la referida anuencia del ministro y cuál fue la contraprestación que habría pactado a través de Víctor de Aldama con Claudio Rivas, la conversación mantenida con Koldo García, el 27 de diciembre de 2020, un día antes de la primera reunión de la organización criminal en el MINCOTUR (Ministerio de Industria y Turismo), lo esclareció", señalan los agentes.

La Guardia Civil recalca que Koldo le remitió "cuatro enlaces del portal inmobiliario Idealista relativos a propiedades en venta, entre las cuales se incluía la que, meses más tarde, la organización criminal entregó y puso a disposición de Ábalos, en La Alcaidesa".

La UCO apunta que la trama de hidrocarburos se infiltró en la cúpula de Transportes, Industria y Transición Ecológica

Los investigadores precisan que, "de forma paralela, dicha organización criminal disponía de otra estructura conformada por mercantiles destinadas al perfeccionamiento de operativas orientadas al blanqueo de los capitales procedentes de las actividades ilícitas descritas".

La Benemérita no alberga duda de que "la máxima dirección de esta organización criminal" eran Aldama y Rivas, el dueño de Villafuel. "Ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras", afirma.

Y asegura que hay "indicios bastantes que apuntan a una posible penetración de la organización criminal en los niveles directivos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico".

La infiltración se habría vehiculado a través de Aldama, "persona con acceso al entorno" de Ábalos, con la finalidad de "influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a la Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos". "Todo ello a cambio de una contraprestación económica", subraya.