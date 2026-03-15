Mañueco se ha remitido a mañana para comenzar el diálogo que cree que le han encargado los ciudadanos en las urnas

Elecciones Castilla y León: Mañueco gana, pero necesitará a Vox para gobernar: "Esto es el respaldo de los ciudadanos"

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El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ofrecido este domingo un "gobierno para todos" con los principios del PP, tras haber "triplicado a Vox", y con un rechazo explícito a pactar la gobernabilidad con el PSOE.

Tras conocer los resultados de las elecciones autonómicas, en los que el PP ha cosechado el triunfo con 33 procuradores, frente a los 30 del PSOE y los 14 de Vox, Mañueco se ha remitido a mañana para comenzar el diálogo que cree que le han encargado los ciudadanos en las urnas.

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Alfonso Fernández Mañueco ha celebrado los resultados electorales ante los medios: "El PP ha ganado en Salamanca y Castilla y León. Esto es el respaldo de los ciudadanos a la gestión del gobierno que he presidido en los últimos cuatro años".

"Asumo la responsabilidad de formar gobierno, un gobierno para todos", dice Mañueco

Mañueco ha recalcado que son "los que más han crecido en porcentaje de votos": "Somos los que más hemos crecido en escaños. Hasta 33 procuradores. Hemos triplicado la distancia con el PSOE y duplicamos en votos a Vox".

"Como candidato más votado, asumo la responsabilidad de formar gobierno, un gobierno para todos y pensando en todos. Siempre lo he hecho y siempre lo haré", ha afirmado Mañueco, para señalar que ha tomado buena nota de la necesidad de "diálogo, acuerdo y pacto", pero siempre sobre la base del proyecto de futuro del PP al tener el mayor respaldo.

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Mañueco ha prometido ponerse desde mañana "manos a la obra"

Mañueco ha lanzado varios mensajes a Vox al asegurar que está satisfecho por la respuesta recibida "frente al ruido y al panorama gris y negativo que veían otros partidos".

"Dije que se nos había hecho corta esta campaña y a otros se les estaba haciendo larga", ha señalado el candidato del PP, y ha agradecido la presencia en Castilla y León del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, con quien ha hecho una videoconferencia antes de salir a valorar los resultados, así como a los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar.

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Mañueco ha prometido ponerse desde mañana "manos a la obra" y que "habrá presupuestos", así como "estar a la altura del encargo recibido", gracias a "una campaña seria, limpia, pegada a la gente y al territorio".

Feijóo, sobre los resultados: "España tiene alternativa. Vamos a por ella"

Alberto Núñez Feijóo ha felicitado al candidato a través de las redes sociales: "Enhorabuena al presidente por su incontestable victoria. Hemos sido los más votados, los que más hemos crecido y triplicamos la distancia con el PSOE respecto a 2022".

El líder del partido ha recordado que son "la alternativa" al Gobierno actual: "De las últimas once noches electorales, el PP cosecha nueve victorias. Los españoles nos siguen ratificando como la única opción de gestión y son claros: España tiene alternativa. Vamos a por ella".