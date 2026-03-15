El temporal en Cataluña deja miles de afectados por falta de suministro eléctrico en Girona y Tarragona

Cataluña está hoy en alerta roja por peligro extraordinario, ante la previsión de rachas de viento de hasta 140 kilómetros por hora

Por el momento, según Protección Civil, no hay previsión de cuándo se restablecerá el servicio

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CataluñaVarios municipios de las provincias de Girona y Tarragona sufren cortes de suministro eléctrico que afectan a miles de usuarios, entre los que están Girona y Pobla de Lillet (Barcelona), con 1.763 y 1.081 personas sin luz, respectivamente, según ha informado este domingo Protecció Civil a través de X y ha recogido Europa Press.

En Terres de l'Ebre (Tarragona) también se registran interrupciones, en Amposta, Freginals y Masdenverge, con 5.533, 483 y 482 usuarios sin suministro eléctrico, respectivamente, mientras que otros municipios de la zona también sufren incidencias.

Por el momento, según Protección Civil, no hay previsión de cuándo se restablecerá el servicio.

Alerta roja por peligro extraordinario en Cataluña

Cataluña está hoy en alerta roja por peligro extraordinario, ante la previsión de rachas de viento de hasta 140 kilómetros por hora en el prepirineo de Barcelona y Pirineo de Girona, y asimismo se encuentra bajo aviso por igual nivel de riesgo la isla de Menorca en Baleares, por olas de hasta 14 metros de altura.

La llegada de este temporal de viento llevó ayer a Protección Civil ha mandar un mensaje Es-Alert a los móviles de los ciudadanos de esas comarcas en el que se les pedía que evitasen desplazamientos innecesarios y que no realicen actividades en el exterior, sobre todo en cotas medias y altas.