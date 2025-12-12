Pedro Sánchez, nombrado 'persona' del año por una revista italiana

"Es un referente en una Europa sumida en el miedo y la incertidumbre", escribe la revista

Ana Rosa: "Estamos en tiempo de descuento, que Sánchez vaya cambiando el tik-tok por el tic-tac"

Cuando todas las encuestas apuntan a que el gobierno de Pedro Sánchez está más tocado que nunca debido a los casos de acoso sexual y de corrupción que apuntan al PSOE, el presidente del Gobierno de España ha sido nombrado 'persona del año' por la revista italiana 'L'Espresso'.

"La gente no está bien. En mitad de esta tormenta, la revista italiana 'L'Espresso' nombra a Pedro Sánchez hombre del año", ha reaccionado la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' en directo,

Aunque no se conocen los criterios de esta revista para otorgar el galardón, lo que si sabemos es a quién pertenece este medio de comunicación.

'L'Espresso', una revista política y cultural italiana de 1955 del Gruppo Editoriale L'Espresso cuyo mayor accionista y presidente es Carlo De Benedetti.

"Más derechos, más libertad. Empleo, desarrollo, redistribución de la riqueza, defensa de los derechos civiles y lucha contra las grandes tecnológicas. Estos objetivos, alcanzados en 2025, convierten a Pedro Sánchez en la Persona del Año, figurando en la portada del nuevo número de' L'Espresso", explican.