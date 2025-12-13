En los últimos días se ha producido un goteo de denuncias y dimisiones de dirigentes y cargos del PSOE tras el 'caso Salazar'

Pilar Alegría asume que el PSOE no ha actuado con la "celeridad necesaria" en el caso Salazar

La caída del exasesor de Moncloa Paco Salazar acusado de acoso sexual ha dado inicio a un goteo de denuncias y dimisiones de dirigentes y cargos a distintos niveles del PSOE, que ha garantizado que reforzará sus protocolos y será implacable con estos comportamientos.

Este es el mapa del 'me too' que está sacudiendo las filas socialistas.

Paco Salazar y Antonio Hernández

Salazar salió de Moncloa y de la Ejecutiva socialista en julio, justo cuando iba a ser nombrado adjunto en la nueva secretaría de Organización del PSOE tras la investigación judicial a Santos Cerdán.

Las denuncias de acoso por parte de dos militantes publicadas por 'elDiario.es' causaron conmoción en el partido, pero el malestar se acrecentó cuando cinco meses después el mismo medio reveló que nadie hacía contactado con las afectadas.

Tras pedir perdón, el PSOE cerró esta semana su expediente confirmado que su conducta supone "una falta muy grave" prevista en los estatutos federales y contraria al Código ético y de conducta del partido, pero no acudirá a la Fiscalía.

Igualmente se impide el regreso automático de Salazar al partido como militante en caso de que lo solicite.

En relación con este caso, el PSOE anunció que abría un expediente informativo a Antonio Hernández, que fue la mano derecha de Salazar en Moncloa, como "posible conocedor" del comportamiento de su superior y por no haber actuado.

Antonio Navarro, concejal y secretario general del PSOE de Torremolinos

El PSOE le suspendió cautelarmente de militancia el 5 de diciembre y le abrió un expediente después de que la Fiscalía abriera diligencias por un presunto acoso sexual a otra edil socialista del consistorio, que lo había denunciado en junio al partido pero que al no sentirse satisfecha con la respuesta decidió llevarlo a la Fiscalía.

José Tomé, alcalde de Monforte de Lemos, presidente de la Diputación de Lugo

Tras ser denunciado por acoso en los canales internos del partido, el secretario provincial del PSOE renunció el 10 de diciembre a la Presidencia de la Diputación, pero mantiene el acta de diputado provincial y la Alcaldía de Monforte. Ferraz le ha suspendido de militancia.

Después de conocerse la demanda, la secretaria de Igualdad del PSOE de la región de Galicia, Silvia Fraga, presentó su renuncia el 12 de diciembre.

Javier Izquierdo, secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal del PSOE y senador

El 11 de diciembre anunció por sorpresa que dejaba todos sus cargos políticos e institucionales "para afrontar otras tareas profesionales y personales".

Ferraz le abrió "de oficio" un expediente informativo tras conocer que algunas informaciones periodísticas apuntaban a un posible caso de acoso sexual que le afectaría, aunque en los canales internos del partido no había denuncias contra él.

Toni González, alcalde de Almussafes y "número dos" del PSOE en la provincia de Valencia

Una compañera del ayuntamiento presentó dos denuncias de acoso sexual y laboral en el canal antiacoso del PSOE, que, según González, son "rotundamente falsas", anunciando acciones legales.

El PSOE, como trascendió el 12 de diciembre, ha iniciado una investigación, pero de momento no ha tomado ninguna medida.

Francisco Luis Fernández Rodríguez, alcalde de Belalcázar (Córdoba)

Francisco Luis Fernández Rodríguez, alcalde de Belalcázar (Córdoba), comunicó que dejaba todos sus cargos el 12 de diciembre.

Su dimisión llegó tras unas informaciones que le señalan como presunto autor de acoso sexual a una trabajadora a través de mensajes de carácter sexual en 2023.