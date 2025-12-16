Valcárcel denuncia que es una operación en su contra por firmar un manifiesto crítico con la cúpula socialista gallega

Dimite Javier Izquierdo, miembro de la Ejecutiva del PSOE, en medio de la crisis por las denuncias sobre acoso sexual

El alcalde de Barbadás (Ourense), el socialista Xosé Carlos Valcárcel Doval, ha descartado este martes dimitir como regidor y también como diputado provincial, como le exige el PSOE, una petición ante la cual ha pedido la baja del partido y ha cargado duramente contra su dirección.

En declaraciones a los medios a las puertas de la sede provincial del PSOE de Ourense, Valcárcel ha denunciado lo que entiende que es una operación en su contra que ha relacionado con el hecho de que sea, junto a centenares de cargos y militantes, uno de los firmantes de un manifiesto crítico con la cúpula socialista gallega.

En ese documento se piden responsabilidades a la dirección del PSdeG por su lenta actuación tras la denuncia por acoso sexual contra el ya expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, acusado de acoso sexual.

Una militante interpuso una denuncia por acoso laboral

Esta tarde, el líder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, compareció de urgencia para pedir a Valcárcel sus actas después de que una militante interpusiese una denuncia en la que esgrime que ha sido víctima de acoso laboral por parte de este regidor como “represalia por haber denunciado acoso sexual de un concejal” hace ya meses.

El primer edil de Barbadás ha dejado caer en su intervención que quien debería dimitir es el líder de los socialistas gallegos, al que ha sugerido “que actúe en consecuencia y siga las recomendaciones que le pide a los demás”.