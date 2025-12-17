España "es el primer país que más estudiantes Erasmus recibe y el segundo que más estudiantes envía"

El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), Juan Cruz Cigudosa, ha valorado la decisión de Reino Unido de reincorporarse al programa Erasmus+ a partir de 2027, calificándola como “una decisión que confirma que Europa es, ante todo, una comunidad de valores que siempre sabe reencontrarse”.

Durante la clausura de la Jornada anual de difusión Erasmus+, Cigudosa ha insistido en que Erasmus+ es el mejor ejemplo de los valores europeos y uno de sus “mejores antídotos frente al caos” de desinformación y de asomo de totalitarismo.

España es el primer país que más estudiantes Erasmus recibe y el segundo que más estudiantes envía

Destacando que ha aportado más de 70 millones de euros de cofinanciación nacional, la mayor cifra de la historia del programa en el país.

De este modo, ha detallado que en 2025 más de 153.000 personas se beneficiarán del programa, lo que supone un 30% más que el año pasado. A su juicio, el mundo necesita “más Europa y más Erasmus+ que nunca”, ante el “preocupante” dato de que un 1 % de los jóvenes entre 18 y 34 años considera que, en algunas circunstancias, un gobierno autoritario podría ser preferible a uno democrático, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Por ello, el secretario de Estado ha enfatizado la defensa “con firmeza” de las universidades públicas, consideradas la principal fuente de producción científica, memoria e igualdad de oportunidades.

En el acto organizado por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) se entregaron los reconocimientos por la calidad de proyectos Erasmus+ 2025 a profesores, estudiantes, universidades y centros educativos, quienes, según Cigudosa, representan “la mejor España, la que construye futuro desde el conocimiento, la colaboración y la internacionalización”.