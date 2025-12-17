"Ahora paseas tu rencor por las tertulias radiofónicas", le ha dicho Puente a Madina.

"Ay tú, que te creías la esperanza blanca del socialismo español y has acabado de comentarista, pero sin canal propio", le ha espetado.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cargado este miércoles contra el exdirigente socialista Eduardo Madina por decir en una tertulia radiofónica que la legislatura está acabada: "El que está acabado eres tú. Desde hace mucho tiempo", le ha respondido en redes sociales.

"Ahora paseas tu rencor por las tertulias radiofónicas. Ay tú, que te creías la esperanza blanca del socialismo español y has acabado de comentarista, pero sin canal propio", recalca el ministro en un mensaje en X en referencia a la candidatura que Madina presentó en 2014 para liderar el PSOE en unas primarias que ganó Pedro Sánchez.

No es la primera vez que Puente se enfrenta al exdiputado en redes.

El pasado junio, después de que éste señalara en la Cadena Ser que él no vio personajes como Leire Díez o Víctor de Aldama en el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero o de Alfredo Pérez Rubalcaba, Puente lo tildó de "resentido" que no ganaría hoy en el partido "ni en una asamblea en su pueblo".