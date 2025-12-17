Díaz Ayuso ha comparecido este miércoles ante los medios para hacer balance de 2025 en la Real Casa de Correos.

Isabel Díaz Ayuso carga contra el Gobierno por ser el "principal vocero" del antisemitismo tras el atentado en Sidney

Compartir







La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha situado este miércoles a la Comunidad de Madrid como "contrapeso" de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, a quien ha acusado de tratar de "desguazar" la labor de la región y de "infrafinanciarla gravemente" frente a otras comunidades que ni siquiera aportan al conjunto de la nación.

Díaz Ayuso ha comparecido este miércoles ante los medios para hacer balance de 2025 en la Real Casa de Correos, donde ha sacado pecho de su gestión pese la dificultad, ha dicho, de tener enfrente al Ejecutivo de Sánchez y sus ministros, que ha dicho que intentan "desprestigiar" la labor que hace la Comunidad de Madrid, a los que se une Delegación del Gobierno.

Madrid es "el motor económico de España por méritos propios"

La presidenta regional ha recriminado que la estrategia del Gobierno es tratar "desguazar" la labor de Madrid, cuando es "el motor económico de España por méritos propios", ha dicho, y que, además, levanta en gran medida los servicios públicos del resto del país, puesto que destina el 80 % de su recaudación al resto de los ciudadanos.

"Los intereses del Gobierno y sus socios impiden asumir, por tanto, que si a nosotros nos va bien, le va bien al conjunto de España", ha criticado, al tiempo que ha remarcado que "si a Madrid le va bien, a España entera le va mejor y no al revés, como se pretende".

Si a Madrid le va bien, a España entera le va mejor y no al revés, como se pretende telecinco.es

Tras un relato de las medidas puestas en marcha durante este año, Díaz Ayuso ha cargado contra "la clara obsesión" de Sánchez y su Gobierno con la Comunidad de Madrid por sus "ataques diarios" y sus intentos de "desprestigiar" a la región, como consecuencia, en su opinión, de la "debilidad" del Ejecutivo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Díaz Ayuso ha denunciado que Madrid está "infrafinanciada gravemente", pese a las críticas a la región de "dumping fiscal", cuando además asegura que el Gobierno le debe más de 10.500 millones de euros por prestaciones y servicios públicos que, ha afirmado, el Ejecutivo "no paga".

Asimismo, ha censurado que el nuevo sistema de financiación autonómica pretende que Madrid no pueda bajar impuestos, mientras a otras comunidades sí se les permite que sean "todo lo autónomas e independientes que quieran" en lo que supone, ha dicho Ayuso, una "clara desventaja" para la región madrileña. "Verán como a otras comunidades, como por ejemplo el País Vasco o Navarra, no les van a hacer lo mismo", ha asegurado, al tiempo que ha criticado que muchas de esas regiones "no aportan al conjunto de la nación".