Los 124 electores afectados por el robo de la caja fuerte en la oficina de Fuente de Cantos (Badajoz) podrán emitir nuevamente su voto por correo. Así lo ha asegurado la Junta Electoral Provincial de Badajoz. En su resolución, ha recalcado que se autoriza la emisión de duplicados de la documentación electoral por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Badajoz, para procurar su entrega a los interesados, y puedan emitir nuevamente su voto por correo.

Tras la resolución, Correos se está comunicando con los electores afectados y ha organizado un dispositivo extraordinario para proceder a la entrega, de manera inmediata, de la documentación original y la admisión de los votos emitidos a través de los carteros, informa la entidad postal en un comunicado.

La caja fuerte acabó totalmente calcinada

Durante la madrugada de este jueves, las oficinas de Correos de Fuente de Cantos, Santa Amalia y Torremejía fueron "asaltadas por delincuentes que buscaban sustraer efectivo y artículos comerciales", señala la nota.

Sin embargo, solo en la de Fuente de Cantos los ladrones lograron arrancar la caja fuerte y llevarse todo su contenido, que además de dinero en efectivo incluía 124 votos emitidos por correo.

La Guardia Civil ha hallado en las inmediaciones de Fuente de Cantos y "completamente calcinada" la caja fuerte robada en la oficina de Correos de dicha localidad. El dinero en efectivo se había sustraído en su totalidad mientras que los votos emitidos por correo se encontraban "esparcidos en sus alrededores".