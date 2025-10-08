Carlos Plá Valencia, 08 OCT 2025 - 17:16h.

El paquete que contenía una garrafa de 20 litros de hipoclórito sódico puro, un producto químico que puede provocar graves problemas de salud si se inhalan sus gases

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han tenido que desalojar una sucursal de Correos en Sagunt (Valencia) por la presencia de un paquete que desprendía gases y que estaba provocando problemas de irritación ocular entre los clientes y trabajadores

A las 11.38 horas de este miércoles se ha alertado de la situación. Cuando los bomberos han llegado al establecimiento han realizado comprobaciones con detectores de gases y han localizado un paquete que contenía una garrafa de 20 litros de hipoclórito sódico puro.

Este producto se encuentra comúnmente en blanqueadores, purificadores de agua y productos de limpieza. Es un químico cáustico que si tiene contacto con el tejido puede causar lesiones. La inhalación de los vapores de esta sustancia puede causar intoxicación, especialmente si el producto se mezcla con amoníaco. En los casos más leves puede provocar irritaciones, nauseas y dolores de cabeza o estómago, en los casos más graves puede producir delirios o, incluso, inducir al coma.

Inmediatamente se ha desalojado la oficina y se han aplicado medidas de contención para frenar la fuga. Los bomberos han sacado el paquete del local y lo han depositado en una zona de seguridad balizada en la calle.

Los bomberos han permanecido en el lugar de forma preventiva hasta la llegada de los operarios de una empresa gestora de residuos que se ha hecho cargo de la garrafa. También han comprobado que el interior de la sucursal estaba libre de gases. Las mediciones realizadas han dado resultado negativo y han constado que no había ningún riesgo para las personas.