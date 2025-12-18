Revelan los mensajes de WhatsApp que Javier Esteban le mandó a su denunciante: "¿Carne o Pescado?"

El jefe de redes sociales de Vox, Javier Esteban, dimite tras ser denunciado por acoso sexual por un militante cuando era menor

Compartir







Las denuncias por acoso sexual salpican también a Vox y han provocado la dimisión de su responsable de redes sociales. Según la denuncia de un militante, Javier Esteban le agredió sexualmente cuando tenía 16 años, poco después de recibir ciertos mensajes por WhatsApp.

En octubre de 2023 le pregunta por su edad. Esteban se sorprende de su juventud, pero sigue insistiendo. Un mes después le pregunta. Si chicos o chicas, la supuesta víctima no sabe a qué se refiere y dos días después el community manager de Vox le aclara que si prefiere 'carne o pescado' y le vuelve a proponer quedar.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha tenido que salir al paso de ese caso de presunto acoso sexual que salpica a su partido en uno de los departamentos claves en su acción política. Dice que no ha hablado con Javier Esteban, su ya ex responsable de redes sociales. Y pone el foco en los casos que afectan al PP y PSOE.

Abascal sobre la denuncia por acoso en su partido

"Se ha dado de baja del partido para poder defenderse diciendo que es inocente. Esperamos que los tribunales lo resuelvan, pero si todos actuaran como se actúa en Vox, si en el Partido Socialista dimitieran todos los corruptos y todos los acosadores a la primera de cambio, no tendrían que estar tapando las denuncias por acoso sexual contra sus propias compañeras".

Estas eran las palabras de Santiago Abascal tras ser preguntado por la prensa acerca de este caso de acoso sexual por parte de un propio integrante de su partido, el cual ya ha dimitido ante la revelación de los mensajes que le habría enviado a un menor de tan solo 16 años. Afirma que todavía no ha tenido la oportunidad de hablar con él.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La respuesta del implicado

Con un rotundo y directo 'no', ha contestado a la pregunta sobre si el líder de VOX ya había podido hablar con Javier Esteban, denunciado por un presunto caso de acoso sexual. Por el momento no ha querido dar más declaraciones al respecto y no ha aclarado si hablará o no con él, pero sus explicaciones le han servido para hacer referencia a los casos desvelados que afectan al PP y al PSOE, aludiendo que ellos no tratan de tapar las denuncias.

Por su parte, el implicado, Javier Esteban, publicó el pasado miércoles un post en la red social 'X' donde defendía su inocencia y decía que él no había agredido a nadie. "No lo soy. No he agredido a nadie en mi vida. Y demostraré mi inocencia. Esta denuncia contra mí se pone dos años después de los supuestos hechos. Pero solo unos días después de mi exigencia de conocer la realidad sobre la gestión económica de Revuelta. Cualquiera puede ver la relación.