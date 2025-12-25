Muere el hermano del alcalde Vigo y padre del exlíder del PSdeG, Gonzalo Caballero Álvarez

Gonzalo Caballero Álvarez, padre del exsecretario xeral del PSdeG Gonzalo Caballero Míguez y hermano del alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha fallecido en el día de ayer a los 81 años en la ciudad olívica.

Así lo han informado a Europa Press fuentes cercanas. Profesor jubilado y exconcejal socialista en Ponteareas durante varias legislaturas, en el ámbito político fue uno de los referentes del PSdeG en la comarca de O Condado en los años ochenta y noventa.

El velatorio será en Ponteareas

También ejerció como director de varios colegios públicos de Ponteareas. Padre de tres hijos y abuelo de cuatro nietos, será velado en el tanatorio de Ponteareas hasta el funeral, que se celebrará el viernes, a las 17.00 horas, en la Iglesia de San Miguel de Ponteareas.