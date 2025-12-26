Félix López Rivera he desempeñado diferentes cargos en la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO)

La Policía Nacional ha despedido este viernes por todo lo alto al comisario Félix López Rivera, una de las figuras más veteranas y reconocidas dentro de las áreas de investigación criminal del Cuerpo. López Rivera ingresó en 1982 y culmina ahora una trayectoria de más de 40 años dedicada íntegramente al servicio público.

Su compañeros de la Comisaría General de Policía Judicial le han realizado un paseíllo para demostrarle su cariño y agradecimiento a lo largo de estas cuatro décadas, La carrera de López Rivera ha estado especialmente vinculada a la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO), donde desarrolló buena parte de su labor operativa y de mando.

Rivera ha participado en investigaciones contra redes de narcotráfico, blanqueo de capitales y organizaciones criminales transnacionales. La UDYCO es la estructura especializada de la Policía Nacional encargada de combatir el tráfico de drogas, el crimen organizado y las actividades delictivas asociadas, con equipos distribuidos por todo el territorio y una intensa cooperación internacional.

En los últimos años, el comisario estuvo adscrito a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) Central, donde ejerció como responsable de distintas brigadas. La UDEV Central es la unidad encargada de investigar delitos especialmente complejos y sensibles, como homicidios, secuestros, agresiones sexuales, desapariciones, delitos contra el patrimonio histórico o bandas violentas.