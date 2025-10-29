Ana Verdejo Esperanza Buitrago 29 OCT 2025 - 11:25h.

Carlos Mazón sigue en su cargo de presidente de la Generalitat tras la muerte de 229 personas en la DANA

Primer aniversario de la DANA, en directo | Carlos Mazón declara el 29 de octubre 'Día del recuerdo a las víctimas'

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha sido cuestionado durante todo este año por su gestión de la DANA y por su ausencia durante la mayor parte de la tarde del aquel 29 de octubre. Dónde estuvo exactamente aquella tarde tras comer con una periodista es una de las grandes incógnitas que quedan por contestar de ese día en el que murieron 229 personas solo en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, hay muchas otras incógnitas.

Y es que 12 meses después de la trágica riada, todavía hay preguntas que siguen sin respuesta. La primera, ¿dónde estuvo Carlos Mazón aquella tarde desde que abandonó el restaurante y llegó al Cecopi? Entre ambas situaciones pasaron dos horas.

La otra gran cuestión es ¿por qué mantuvo su agenda? Según Mazón, lo hizo porque la situación era lo esperable en una gota fría habitual. Sin embargo, antes de parar a comer, el presidente valenciano ya conocía de las alertas hidrológicas en el Magro y en el Poyo y también el alcalde de Utiel ya hablaba de una situación muy crítica en la localidad.

Otra de las grandes cuestiones es ¿por qué tardó tanto en llegar la ayuda? La Generalitat nunca pidió la emergencia nacional. De haberlo hecho, el Gobierno habría asumido el operativo.

La Generalitat era la responsable de solicitar los medios necesarios y Carlos Mazón no los pidió hasta 48 horas después de la tragedia.

Pero la gran pregunta que centra la investigación es ¿por qué en el Cecopi se demoró tanto la decisión de enviar el Es Alert? El mensaje no se lanzó hasta las 20:11 de la tarde. Para entonces ya era tarde porque la mayoría de las muertes se produjeron antes de que se enviara la alerta.

Día del recuerdo a las víctimas de la DANA

Este miércoles, un año después, Carlos Mazón en una declaración institucional, ha informado que a partir de ahora el 29 de octubre será el ‘Día del recuerdo a las víctimas de la DANA’ y que será día de luto oficial en las tres provincias.

Mazón ha admitido que el día de la DANA de hace un año “hubo cosas que debieron funcionar mejor. Debemos reflexionar sobre el desamparo que sintieron los valencianos”.

“Tratamos de hacer lo mejor en unas circunstancias inimaginables, pero en algunos casos no fue suficiente”, ha afirmado tajante.