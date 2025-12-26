Pedro Sánchez enseña parte de la historia que rodea al Palacio de la Moncloa en TikTok

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, muestra un pequeño ‘house tour’ del Palacio de la Moncloa. Con un tono desenfadado y una pizca de humor sigue con su objetivo de acercarse a los más jóvenes a través de TikTok. “Vosotros lo pedisteis y aquí lo tenéis”, destaca en la descripción de su último vídeo en redes sociales.

“Aquí, a lo Isabel Preysler”. Pedro Sánchez abre las puertas de la ‘Sala del reloj’. “Se llama así porque está presidida por un reloj de cuerda”, explica el jefe del Ejecutivo en su cuenta de TikTok con más de 280.000 seguidores. El vídeo, que se subió hace cuatro horas, ya acumula más de 250.000 reproducciones.

"En esta sala pasaron muchas cosas en el principio de la democracia", relata Sánchez

Pedro Sánchez enseña parte de la historia que rodea al Palacio de la Moncloa: “¿Por qué es importante esta sala? Pues porque en esta sala pasaron muchas cosas en el principio de la democracia. Los Consejos de Ministros, tanto de Adolfo Suárez como de Felipe González, los primeros años se celebraban aquí”.

Hasta que Felipe González decidió levantar un lugar para este tipo de eventos. “Luego ya Felipe González construyó lo que hoy conocemos como el edificio del Consejo de Ministros”, señala Sánchez. El presidente del Gobierno invita a todos los usuarios a buscar esta famosa sala en internet para ver las imágenes de algunas de las reuniones más destacadas que se celebraron ahí.

"Si queréis me animaré a enseñaros otras partes de este palacio”, confiesa el mandatario

“Veréis muchas fotos de esta misma sala con motivos dorados, diferentes a estas paredes que había entonces, donde el presidente Adolfo Suárez y Felipe González presidieron muchos de estos Consejos de Ministros”, sostiene el mandatario, quien hace una última petición.

“Espero que os haya gustado este pequeño ‘house tour’. Dejadme comentarios y si queréis me animaré a enseñaros otras partes de este palacio”, concluye. Y las reacciones no han tardado en aparecer. “Nos gustaría ver más del palacio de la Moncloa”, “Eres el mejor PRESIDENTE que hemos tenido, fuerza Pedro Sánchez”, “Muy buen presidente”, son algunas de las frases que han dejado en su publicación.