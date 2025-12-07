Pedro Sánchez ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok en el que muestra completamente sorprendido su Wrapped de Spotify: "¡Madre mía, 83 años!"

Cómo ver el Wrapped de Spotify 2025: los pasos a seguir para averiguar cuál es tu artista favorito o la canción más escuchada

Compartir







El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado el cierre del año para sumarse a la ola que invade las redes sociales estos últimos días en la que los usuarios muestran a través de sus publicaciones cómo ha sido su año musical. El miércoles 3 de diciembre llegó el conocido Wrapped de Spotify, el resumen anual que recopila los hábitos musicales de cada usuario. Sumándose a esta tendencia, el presidente del Gobierno ha compartido con todos sus seguidores los datos que la plataforma le ha mostrado. Con humor y naturalidad, Pedro Sánchez ha desvelado cuáles han sido sus canciones, artistas y géneros más escuchados durante 2025.

“¡83 años! ¡Dios mío! ¡83 años! Pues lo llevo bastante bien”, bromeaba al inicio del vídeo, reaccionando a la forma en que Spotify suele presentar el resumen de reproducción, y jugando irónicamente con la edad que la aplicación le asignó en tono humorístico. A continuación, animó a los usuarios a comparar sus resultados con los suyos, destacando que en estas fechas “todo el mundo está comentando su Spotify Wrapped”.

PUEDE INTERESARTE Bad Bunny recupera el trono en Spotify

El año musical de Pedro Sánchez a través de su Wrapped de Spotify

Uno de los primeros datos que mencionó fue el de los géneros predominantes en su escucha. Según Sánchez, el jazz ha sido uno de los géneros que más ha escuchado durante este 2025, destacando en el primer puesto la categoría de Cool Jazz. Le siguieron el Indie Rock, que describió como básico en su día a día musical, y la música electrónica, un género al que confesó haberse aficionado especialmente durante los últimos meses.

También aparecieron el Rock y el Art Pop, estilos que, según dijo, reflejan bien su variedad de intereses musicales: “Bueno, bien, me siento reconocido”, comentó entre risas.

PUEDE INTERESARTE 162 grupos vascos se retiran de Spotify: algo que la plataforma niega

Spotify le informó de que este año había escuchado 1.084 canciones, una cifra que al propio Sánchez le pareció menor de lo esperado. Para él, uno de los descubrimientos más destacados en su resumen fue que su canción más escuchada del año fue 'The Dream' de Joanna As Police Woman. El presidente no ocultó su entusiasmo: “Me encanta esta cantante. Fíjate, yo no pensaba que iba a ser esta la primera”, dijo al revisar el listado.

En cuanto a sus álbumes más escuchados durante este 2025, el Wrapped de Spotify reflejó que Pedro Sánchez escuchó un total de 19 discos a lo largo del año. Entre ellos, el trabajo “The Destroyer”, también de Joanna As Police Woman.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Asimismo, señaló que había dedicado tiempo al último álbum publicado por Bon Iver, uno de los artistas que más aparecen en su historial anual.

¿Cuál es el artista más escuchado de Pedro Sánchez durante el 2025?

La diversidad musical también se reflejó en el número de intérpretes reproducidos: 615 artistas. Entre los más escuchados destacaron Brad Mehldau, Bon Iver, Joanna As Police Woman, Destroyer y la banda Extremoduro.

Finalmente, la plataforma colocó como artista del año para el presidente a Joanna As Police Woman, una elección que él mismo ha confirmado señalando que 2025 había sido un año de música “variada, ecléctica y de grandes descubrimientos”. Además, el presidente del Gobierno ha recomendado a todos sus seguidores de TikTok acercarse a la obra de la cantautora estadounidense, a la que ha calificado como “una pedazo de artista que merece ser escuchada”.

Con esta publicación, desenfadada y alejada del habitual tono institucional, Pedro Sánchez ha vuelto a compartir su gusto con sus seguidores. Una forma de acercarse a todos ellos y deshacerse de la imagen distante que pueden acabar dando los políticos.