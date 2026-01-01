"Me pide los mensajes de respuesta que yo le di al señor Mazón el mismo día del 29 de octubre, y por el mismo mecanismo se los entregaré"

El Gobierno pide la dimisión de Alberto Nuñez Feijóo: "Lleva un año mintiendo" sobre la DANA

Alberto Núñez Feijóo mantiene su presión sobre Pedro Sánchez desde el primer día de 2026. El líder del PP asegura que la serie de juicios prevista para este año inquieta a los socios de Gobierno y vaticina que “no podrá aguantar”, confirmando además un “contacto fluido” y respetuoso” con Junts a nivel parlamentario, aunque insiste en la negación a hacer concesiones a los de Carles Puigdemont. Además, en sus primeras declaraciones en Año Nuevo, ha avanzado que entregará sus mensajes con Carlos Mazón el día que testifique ante la jueza de la DANA, el próximo día 9 de enero.

“La jueza ha pedido voluntariamente los mensajes que he recibido del señor Mazón. Se los he entregado a través de un acta notarial, y ahora me pide los mensajes de respuesta que yo le di al señor Mazón el mismo día del 29 de octubre, y por el mismo mecanismo se los entregaré”, ha señalado.

Así lo ha avanzado en una entrevista concedida a Servimedia que ha sido publicada este jueves, en la que constata que hará entrega a la jueza Nuria Ruiz Tobarra de Catarroja los mensajes que escribió al entonces presidente de la Comunidad Valenciana en el día de la aciaga DANA.

Más allá, durante la misma, el líder del PP ha vuelto a señalar a Pedro Sánchez y su Gobierno, indicando que “los socios están en una situación muy incómoda” y “la agenda judicial”, en su opinión, “será todavía más dura de lo que ya conocemos”.

Por todo ello, Feijóo llega a afirmar que “es muy posible que Sánchez no pueda aguantar en 2026 y abramos una nueva época con elecciones”, dejando ver así lo que ya expresó durante su discurso haciendo balance del ya pasado 2025.

"El peor año del peor Gobierno en la historia democrática", dijo en su valoración, donde aventuró que 2026 “será el del cambio”.

"Durante estos meses hemos asistido a un desbordamiento político y moral que deteriora la confianza". "Los escándalos, la corrupción y el mal funcionamiento del gobierno repercuten directamente en la vida de los españoles", dijo durante ese discurso, llamando a los españoles a que "nada ni nadie" les arrebate “la autoestima colectiva", incidiendo en que el PP "no va a quedar atrapado" en una "espiral de política destructiva".

Ante cada muestra de "degeneración", responderá con una idea "para la regeneración", sentenció.