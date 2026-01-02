Un experto analiza la estrategia que ha hecho subir a VOX en las encuestas

Javier Sánchez, politólogo, ha intervenido en 'La mirada crítica' para analizar el panorama para 2026

‘La mirada crítica’ ha arrancado su primer programa de 2026 entrevistando al politólogo Javier Sánchez, que ha analizado cómo se encuentra en la actualidad política en España y las estrategias que están tomando los tres principales partidos.

En primer lugar, el analista ha hablado de si Pedro Sánchez tiene capacidad real para aguantar hasta 2027: “Sus socios prefieren mantenerlo antes de que gobiernen PP y VOX (..) No tiene una mayoría parlamentaria para aprobar nada relevante, solo una mayoría para mantenerse”, explicaba.

También ha explicado que Alberto Núñez Feijóo debería realizar un cambio en su forma de actuar como oposición: “Debería olvidarse del adelanto electoral y centrarse en plantear qué proyecto de gobierno tiene para cuando sucedan las elecciones”.

Del líder del PP también ha dicho: “Tiene que asumir que Pedro Sánchez no se va a ir y que no lo van a echar, porque no hay una mayoría parlamentaria suficiente para echarlo de ninguna manera”, apuntaba.

La estrategia de VOX

Javier Sánchez ha explicado en ‘La mirada crítica’ cuál es la principal estrategia del parido de Santiago Abascal: “El mayor acierto fue salirse de los gobiernos autonómicos, algo que en su tiempo pensamos que era arriesgado, pero el tiempo le ha dado la razón porque no deja de subir en las encuestas en los últimos años”.

“Le ha salido muy bien plantearse como alguien fuera del sistema. VOX es un partido que está representando a un partido que está enfadado con los gobiernos del PP y PSOE (..) No quiere entenderse con ellos”, añadía.