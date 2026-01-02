Una joven de 19 años ha sido detenida por la Guardia Civil tras abandonar el cadáver de su bebé en un contenedor de Majadahonda, Madrid

La joven asegura que el bebé nació sin vida y que metió el cuerpo del pequeño en una bolsa de basura que abandonó junto al contenedor

MajadahondaLa Guardia Civil investiga la muerte de un bebé en la localidad madrileña de Majadahonda. Según ha podido conocer el periódico 'ABC', el bebé nació prematuro y su cuerpo fue arrojado presuntamente por su progenitora a un contenedor del municipio de la capital.

Fue el pasado miércoles 31 de diciembre cuando una joven de 19 años y de nacionalidad hondureña acudió hasta el Hospital Puerta del Hierro donde comunicó a los sanitarios que estaba sufriendo un sangrado vaginal.

La confesión de la madre

Nada más explorarla, el equipo médico de Ginecología y Obstetricia se percató de que la paciente presentaba síntomas claros de haber experimentado un parto en las últimas horas.

Ante las preguntas de los sanitarios, la joven de 19 años negó los hechos y fue entonces cuando desde el Hospital Puerta del Hierro se dio aviso a los agentes de la Benemérita.

Tras reunirse con varios guardias civiles, la paciente reconoció que había sufrido un aborto y había dejado el cuerpo sin vida del pequeño metido en una "bolsa de basura junto a un contenedor clásico de residuos de su barrio", informan desde 'ABC'.

La búsqueda del cuerpo sin vida del bebé en una bolsa de basura

Justo entonces, la Guardia Civil comunicó el suceso a la Policía Local, Protección Civil, Policía Judicial de la Benemérita y el Sermaj de Majadahonda que movilizaron varios dispositivos para poder localizar la bolsa de basura que contendría el cuerpo sin vida del bebé.

La joven de 19 años vive en "una zona muy céntrica y cercana a dársenas de autobuses", recogen desde el periódico anteriormente citado.

Por eso, los agentes desplegados investigaron qué camión de los servicios municipales de recogida de residuos viarios pudo trasladar el cadáver del bebé prematuro.

Sobre las 22:00 horas de este miércoles 31 de diciembre, un trabajador de Sermaj encontró la bolsa de basura con el cuerpo del bebé sin vida. Según se ha podido conocer, el cadáver pertenecía a un feto de unos 7 u 8 meses que estaba perfectamente formado.

A la espera de los resultados forenses

Tras encontrar el cuerpo sin vida, los restos de este bebé prematuro han sido trasladados hasta el Instituto Anatómico Forense donde se le va a practicar la autopsia para tratar de confirmar si el pequeño nació vivo y fue arrojado al contenedor o, por el contrario, si se mantiene la versión de la joven de 19 años y se comprueba que el bebé nació sin vida.