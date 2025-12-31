¿Estafó José Luis Ábalos al PSOE?

Un informe que analiza las cuentas del PSOE descarta financiación ilegal pero halla gastos "llamativos" de Ábalos

El Partido Socialista ha decidido emprender una iniciativa, pedir un segundo informe para investigar si Koldo y Ábalos estafaron al partido. Esto se debe a que hay gastos llamativos y anómalos que fueron pasados por la Secretaría de organización, justamente en el periodo que corresponde a José Luis Ábalos.

Para conocer a fondo el tema, 'La mirada crítica' ha conectado en directo con Juan Carlos Galindo, perito judicial, que explica a fondo todo sobre el informe que ha analizado las cuentas del PSOE y que descarta financiación ilegal pero que sí que ha hallado gastos "llamativos" de Ábalos.

''Primero, esto no es un informe forense. Segundo, el objeto de este informe es única y exclusivamente cuadrar o intentar cuadrar la caja y luego dentro de la caja una subcaja que es de la Secretaría de organización. La documentación la entrega el PSOE, es decir, los dos compañeros que hacen el informe, que por cierto, su objeto es fiscal, no están investigando si hay un delito o no, primero, porque no es su cometido, son dos grandes profesores de la Universidad Autónoma de Madrid que son tributaristas y financieros. Por lo tanto, no pueden investigar si ha habido ningún tipo de delito'', comienza explicando.

Y aclara su postura: ''Para nosotros los investigadores son nimiedades que aparezca un ticket de 350 euros o un ticket de 180 que no corresponda, eso tiene otro tratamiento que ya hará el PSOE lo que tenga que hacer con ello, pero son nimiedades cuando vemos que hay un millón de euros de flujo de efectivo en estos años''.

''Este informe, querida amiga y queridos telespectadores, no puede sostener que no haya financiación ilegal porque solo dice que el origen viene del banco, pero como todos sabemos, hay que mirar los ingresos previos que ha habido en el banco y los compañeros no lo miran, se enfocan en la parte fiscal'', detalla. Además afirma que el informe no puede tener ningún tipo de recorrido judicial porque, según explica, ''el juez no ha pedido eso''.