Moreno ha agradecido el "inmenso honor" de representar al Rey Mago en un cortejo "tan importante"

Cabalgata de los Reyes Magos 2026: Melchor, Gaspar y Baltasar traen alegría y regalos a las calles de España

Compartir







El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha participado este lunes 5 de enero en la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla encarnando al Rey Baltasar, un acto que ha calificado como una “noche mágica” que espera disfrutar plenamente.

Moreno publicó en su cuenta oficial de la red social X que espera que este papel permita mostrar “algunos de los momentos más especiales” del desfile sevillano, la ceremonia de coronación de los tres Reyes Magos tuvo lugar en el balcón del Rectorado de la Universidad de Sevilla, con la participación del alcalde José Luis Sanz y otras autoridades institucionales.

PUEDE INTERESARTE Detenido en Tenerife un fugitivo condenado por agresión sexual continuada a una menor durante cinco años tras meses oculto

Moreno ha compartido que recuperar estas emociones le ha devuelto recuerdos y sentimientos propios de la infancia antes de la llegada de la cabalgata este martes 6 de enero

La decisión de que Juanma Moreno encarne al Rey Baltasar no ha estado exenta de críticas políticas, el PSOE de Sevilla ha lamentado la participación del presidente andaluz en este acto tradicional, interpretándolo como un gesto simbólico poco apropiado dada, en su opinión, la situación de los servicios públicos en la comunidad.

Desde el PSOE se acusa al Gobierno andaluz de haber deteriorado servicios como la sanidad y la educación, criticando listas de espera, falta de recursos y un supuesto enfoque privatizador, y han descrito la participación de Moreno en la cabalgata como una distracción de prioridades.

PUEDE INTERESARTE Fallece un hombre tras más de un año en coma por una paliza propinada por dos menores en Palma

No se recuerda una participación institucional similar desde hace casi cuatro décadas, y el propio Moreno ha querido destacar que no espera ningún problema de seguridad

"Sentimientos que son más propios de la infancia, pero que me devuelven a recuerdos, olores, sabores, afectos y emociones que creía que no iba a volver a sentir y que estoy sintiendo en estos días previos a la cabalgata: estoy convencido de que tendrá su culmen y su explosión el próximo martes", ha expresado Moreno

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En estas semanas previas, Moreno ha agradecido al Ateneo el "inmenso honor" de representar al Rey Mago en un cortejo "tan importante" que se vive "con una alta intensidad".