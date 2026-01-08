Aitor Esteban, del PNV celebra la liberación de presos políticos en Venezuela, entre ellos dos vascos

En Venezuela se estima que hay en torno a una veintena de españoles encarcelados

Las historias de los vascos Andrés Martínez y José María Basoa, el canario Miguel Moreno y el valenciano Ernesto Gorbe, los españoles liberados en Venezuela

El presidente del EBB del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Aitor Esteban, ha mostrado su “alegría” tras el anuncio del Gobierno de Venezuela sobre la liberación de un “número importante” de presos políticos, entre ellos dos ciudadanos vascos: José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme. Esteban destacó en redes sociales que se trataba de una noticia que se venía “persiguiendo desde hace tiempo” y calificó su cautiverio como “injusto y arbitrario”, añadiendo un afectuoso “Ongi etorri” al conocer su excarcelación.

Basoa y Martínez fueron detenidos en septiembre de 2024 en Venezuela bajo la acusación de espionaje y de supuestamente formar parte de un complot para asesinar al presidente Nicolás Maduro y otros líderes chavistas.

Las autoridades venezolanas afirmaron que ambos estaban vinculados al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España, una acusación que el Gobierno español ha negado de manera rotunda. Durante más de un año y medio tras su detención, el cónsul español en Caracas no pudo visitarlos, pese a las reiteradas solicitudes de asistencia consular.

El Gobierno español, a través del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó que hay españoles entre los presos liberados y calificó el gesto como un paso positivo, si se confirma de manera definitiva, tras contactos con las nuevas autoridades venezolanas bajo Delcy Rodríguez.

En Venezuela se estima que alrededor de una veintena de españoles permanecían encarcelados, la mayoría con doble nacionalidad, mientras que Basoa y Martínez no la tenían.

Entre los liberados también figura el marino Miguel Moreno Dapena, detenido tras la interceptación de un barco en aguas venezolanas, así como otros ciudadanos cuya situación había generado preocupación por parte de organizaciones civiles y autoridades diplomáticas. El Gobierno español había reclamado reiteradamente la liberación y la asistencia consular adecuada para todos los españoles retenidos en Venezuela, considerando su liberación un gesto unilateral para afianzar la paz y la convivencia pacífica en el país, sin distinción de ideología o religión.