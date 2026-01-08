Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, el canario Miguel Moreno y el valenciano Ernesto Gorbe, liberados en Venezuela

El pasado 23 de diciembre, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, recibió en La Moncloa a familiares de tres de los españoles presos en Venezuela "sin base legal".

Ha sido una de las peticiones de la oposición venezolana desde la captura de Maduro por parte de EEUU. liberar a los presos políticos en Venezuela. Los primeros pasos del Gobierno liderado por Delcy Rodríguez bajo la tutela de Donald Trump, han tenido ya su impacto en ciudadanos españoles, liberados de las cárceles venezolanas.

El Gobierno ha confirmado este jueves la liberación en Venezuela de cinco ciudadanos españoles, entre ellos una con doble nacionalidad, y ha calificado de "paso positivo" el dado por el Ejecutivo que encabeza Delcy Rodríguez tras ser apresado el presidente, Nicolás Maduro, durante la intervención militar de Estados Unidos el pasado fin de semana.

"El Gobierno de España saluda la liberación hoy en Caracas de cinco españoles, uno de ellos ciudadana con doble nacionalidad, que se preparan a viajar rumbo a España asistidos por nuestra Embajada en Caracas", ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

En él, el Ejecutivo ha trasladado "su alegría a estos ciudadanos, sus familiares y amigos" por esta liberación, que se enmarca en una más amplia de presos venezolanos y de otras nacionalidades, y ha precisado que el titular de Exteriores, José Manuel Albares, "ha podido hablar con todos ellos personalmente".

"España, que mantiene relaciones fraternales con el pueblo venezolano, recibe esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela", ha manifestado el Gobierno, en línea con lo que poco antes había dicho el propio Albares en declaraciones a una televisión.

Han sido cinco, los presos españoles liberados, según han informado este jueves fuentes diplomáticas después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciase la excarcelación de un “número importante” de reclusos sin especificar el número.

Se trata de los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, el canario Miguel Moreno y el valenciano Ernesto Gorbe y la hispano-venezolana Rocío San Miguel.

“Es un gesto de paz unilateral y no fue acordado con ninguna otra parte”, ha asegurado Rodríguez, quien ha agradecido su labor de mediación al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

Tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, España emitió esta semana una nota verbal para pedir al Gobierno de Delcy Rodríguez la liberación inmediata de los presos políticos españoles en el país. Entre catorce y veinte españoles se encontraban presos en Venezuela por causas políticas o consideradas arbitrarias hacia finales de 2025.

En septiembre, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) y el partido Vente Venezuela mencionaron la existencia de alrededor de veinte ciudadanos españoles entre los encarcelados por motivos políticos.

El pasado 23 de diciembre, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, recibió en La Moncloa a familiares de tres de los españoles presos en Venezuela "sin base legal". Eran las familias de José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, dos vascos que fueron arrestados y acusados de planear actos "terroristas" en septiembre de 2024, en medio de una escalada de tensión con España tras la llegada a Madrid del dirigente opositor exiliado Edmundo González.

Y también familiares del periodista canario Miguel Moreno Lapena, detenido el pasado junio al interceptar Venezuela el barco de exploración marina en el que viajaba, alegando un comportamiento "muy sospechoso" del mismo.

Miguel Moreno Lapena, buscar un pecio de la II Guerra Mundial en un buque cazatesoros le costó la cárcel

La detención de Moreno se produjo después de que el buque cazatesoros N35, en el que navegaba junto a otros ocho tripulantes, fuera interceptado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que alegó que la embarcación operaba en la Zona Económica Exclusiva del país y realizaba investigaciones marinas sin autorización. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó al N35 de sospechoso, mientras que la tripulación sostuvo desde el inicio que su objetivo era localizar un pecio de la Segunda Guerra Mundial.

José María Basoa y Andrés Adasme, fueron acusados de intentar atentar contra Maduro

José María Basoa y Andrés Martínez fueron detenidos en septiembre de 2024 en Puerto Ayacucho, Amazonas, acusados por el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, de tener vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de participar en un supuesto plan para atentar contra Nicolás Maduro.

Las autoridades españolas negaron desde el principio que fueran agentes del CNI y reclamaron reiteradamente acceso consular y garantías procesales, mientras sus familias insistían en que se trataba de un viaje turístico y denunciaban la falta de información sobre su paradero en los primeros días.

Basoa trabajó en instalación y mantenimiento de calefacción, gas, fontanería y climatización, con experiencia en empresas de Alemania y del País Vasco, además de algún empleo en el sector de estudios de mercado y logística en el extranjero.

Martínez, por su parte, era un obrero del metal que hacía trabajos de carpintería metálica, instalación de ventanas y pequeñas chapuzas, y seguía viviendo con sus padres en un edificio modesto de la capital vizcaína.

Eran dos chavales viajeros y anónimos.

Ernesto Gorbe, acusado de tener una visa vencida

Ernesto Gorbe Cardona, de 52 años, residía desde hace tiempo en Venezuela y fue detenido en 2024 acusado de estar en situación ilegal por haberle caducado el visado. Se encontraba encarcelado en El Rodeo, un centro penitenciario cercano a Caracas y bajo control de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), junto a otros hispano-venezolanos con doble nacionalidad.