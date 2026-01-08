Muere el expolítico sanabrés Manuel Santiago, diputado provincial durante cinco mandatos

Distintos partidos políticos e instituciones como la Diputación Provincial han lamentado este jueves la muerte

El Gobierno confirma que hay cinco españoles entre los presos políticos liberados en Venezuela

Compartir







El expolítico sanabrés Manuel Santiago falleció este miércoles tras no poder superar una enfermedad, según confirmaron fuentes del PSOE, el partido en el que desarrolló gran parte de su carrera política.

Nacido en 1967, Santiago fue durante años la mano derecha del alcalde José Fernández en el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria, donde destacó por su implicación en la gestión local y el desarrollo de proyectos para la comarca. Además, ejerció durante cinco mandatos como diputado provincial por el partido judicial de Sanabria, consolidándose como una figura influyente dentro de la política provincial.

Dentro de la Diputación Provincial, Manuel Santiago se postuló en junio de 2019 para convertirse en presidente de la institución

Fue derrotado por trece votos a doce frente al candidato de Ciudadanos, Francisco José Requejo. A pesar de no alcanzar el cargo, su trayectoria en la Diputación quedó marcada por su compromiso y cercanía con la ciudadanía.

PUEDE INTERESARTE Oriol Junqueras anuncia un acuerdo con el Gobierno en materia de financiación que supondrá 4.700 millones de euros más para Cataluña

Tras conocerse su fallecimiento, distintos partidos políticos e instituciones, incluida la propia Diputación Provincial, han expresado su condolencia y reconocimiento a la labor de Santiago. Por su parte, el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria ha decretado dos días de luto oficial en memoria del expolítico.

Manuel Santiago deja un legado de compromiso con la política local y provincial, recordado por su cercanía y dedicación al servicio público en Sanabria.