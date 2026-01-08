Claudia Barraso 08 ENE 2026 - 20:24h.

La historia de Miguel Moreno, el periodista canario que lleva preso en Venezuela desde el pasado mes de junio

Compartir







El canario Miguel Moreno, es uno de los presos políticos que ha sido liberado en Venezuela. Fue detenido después de que el buque cazatesoros N35 fuese interceptado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el pasado 11 de junio. Desde entonces ha permanecido seis meses retenido por el régimen chavista.

Tras el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, varios españoles han sido puestos en libertad, según ha confirmado el Gobierno español, entre ellos Miguel Moreno, que ya se encuentra a salvo y en las instalaciones de la Embajada de España en Venezuela. Su familia, quien llevaba sin saber nada de él desde el 19 de junio de 2025, ha celebrado esta gran noticia y espera poder reunirse con él lo antes posible, según informan medios como 'La Provincia'.

Miguel Moreno, canario de 34 años y periodista, viajaba en el navío que fue interceptado por el régimen alegando que era una embarcación ‘sospechosa’, mientras que, desde un principio, todos los tripulantes sostuvieron que su único objetivo era localizar un pecio de la Segunda Guerra Mundial. Fue interceptado a 44 millas náuticas de la línea de base recta, dentro de la Zona Económica Exclusiva de Venezuela.

La lucha de la familia de Moreno

Aunque su objetivo era muy diferente, la Armada consideró que podrían estar haciendo actividades que estuviesen relacionadas con la prospección petrolera, sin la autorización del país. Aunque el Gobierno de Venezuela ha anunciado que numerosos presos serán liberados, entre ellos algunos españoles, el buque en el que Moreno y sus compañeros fue incautado sigue bajo custodia del país mientras que el Ministerio Público de Venezuela siguen evaluando el caso.

PUEDE INTERESARTE Venezuela eleva a un centenar los muertos en la operación de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro

La familia de Miguel Moreno lleva reclamando poder comunicarse con él y que le devolviesen a España desde que fue interceptado. Sin embargo, no hubo respuestas por parte del régimen chavista hasta ahora. La angustia les acompañó desde hace seis meses, aunque no dejaron de luchas y todos sus esfuerzos este jueves finalmente son celebrados por todo lo alto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Fueron ellos quienes confirmaron que el barco había sido vigilado durante semanas hasta que finalmente decidieron incautarles la nave y arrestar a sus tripulantes, entre los que se encontraba el canario. El 15 de junio fue la última vez que la familia del periodista pudo saber algo de él, desde entonces, no les llegó ninguna respuesta más sobre el paradero del joven.