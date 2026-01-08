El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha anunciado la liberación de un "número importante" de personas encarceladas

Donald Trump recalca que la supervisión de Estados Unidos sobre Venezuela será durante un plazo "mucho más largo" que seis meses o un año y evita dar fechas

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha anunciado este jueves la liberación de un "número importante" de varias personas encarceladas, incluidos tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros, proceso de excarcelación que "está ocurriendo en este mismo momento".

Rodríguez, que no ha confirmado por el momento el número de personas beneficiadas por la medida, ha realizado este anuncio durante una rueda de prensa en la que ha señalado que se trata de "un gesto unilateral para afianzar" su "decisión inquebrantable de consolidar la paz" en el país y "la connivencia pacífica", sin distinción de ideología o religión.

"Considérese este gesto del gobierno bolivariano, de amplia intención de búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad", ha declarado el presidente del Parlamento venezolano.

El plan de Trump en Venezuela

Donald Trump, protagonista y en el epicentro de la actualidad política internacional, ha asegurado que su Administración mantendrá el control sobre Venezuela durante un periodo "largo" de tiempo, probablemente mayor a un año, hasta que se avance en una transición democrática, apuntando que las autoridades interinas lideradas por Delcy Rodríguez están dando "todo" lo que Washington "considera necesario".

"Solo el tiempo dirá. Vamos a usar el petróleo y vamos a tomarlo. Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente", ha afirmado el presidente de Estados Unidos en una extensa entrevista con el diario estadounidense 'The New York Times' sobre la intervención militar que desalojó del poder el pasado 3 de enero al presidente venezolano Nicolás Maduro, capturado por las fuerzas estadounidenses junto a su esposa, Cilia Flores.

Con buena parte del país sumida en la incertidumbre, y al respecto de los próximos pasos hacia una eventual transición democrática en Venezuela, así como los plazos que se manejan para ello, el mandatario norteamericano ha optado, sin embargo, por evitar las fechas y fijar un calendario. Así, lo que se ha limitado a aseverar es que "será mucho más largo" que seis meses o un año.