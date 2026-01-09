Feijó asegura que se confundió al decir ante los medios que fue informado desde el lunes previo a la catástrofe

Feijóo remite a la jueza sus mensajes con Mazón el día de la DANA: "Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave"

ValenciaEl presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido ante la jueza que investiga la gestión de la DANA que se confundió al decir ante los medios que fue informado desde el lunes previo a la catástrofe, ya que quería decir martes y miércoles, pues no recibió ninguna información del entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, aquella jornada.

Según han explicado fuentes judiciales presentes en la declaración telemática que tiene lugar este viernes, la jueza de Catarroja (Valencia) le ha preguntado por si Mazón le estuvo informando en tiempo real de lo que sucedió la jornada de la DANA y Feijóo ha expresado su inquietud respecto a que no se llame a otras autoridades con competencias en este asunto.

Su declaración como testigo se celebra desde el despacho destinado al jefe de la oposición en el Congreso de los Diputados, sin que nadie le acompañe, según ha asegurado.

El presidente del PP ha dicho que conoce a la exconsellera Salomé Pradas porque coincidió con ella en el Senado y que al otro procesado, al ex secretario autonómico Emilio Argüeso, no le conoce.

Ha lamentado que el Gobierno no informara al jefe de la oposición de ninguna incidencia que se estuviera produciendo ni el 29, ni el 30, ni el 31.

Informado al leer varios teletipos

Feijóo ha explicado, por tanto, siempre según las fuentes presentes en el interrogatorio, que tuvo información de la DANA a partir del martes a las 19:59 horas al leer varios teletipos, que fue entonces cuando se preocupó por lo que sucedía y que se puso en contacto con Mazón, también con Emiliano García-Page y Juanma Moreno, los tres presidentes autonómicos cuyos territorios sufrían las consecuencias de la DANA.

A preguntas de la jueza, ha señalado que no habló con ninguna autoridad presente en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).