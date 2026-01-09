Alberto Rosa 09 ENE 2026 - 18:10h.

El periodista de 34 años llevaba retenido en la cárcel de El Rodeo desde el pasado mes de junio

Los cinco presos españoles liberados por Venezuela ya se encuentran en España con sus familias

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, anunció este pasado jueves la liberación de varios presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, retenidos por el régimen chavista. Entre ellos se encuentran presos españoles, como es el caso del canario Miguel Moreno.

Tras siete meses retenido en la cárcel de El Rodeo, cerca de la ciudad de Guatire, el joven, de 34 años, ha llegado este viernes a España. "Aún no lo acabo de asimilar del todo; es mejor que lo cuente todo mi hijo", explicaba ayer María Jesús, madre de Miguel, tras conocerse su excarcelación, según informa ‘El Periódico’.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aseguró también este jueves haber hablado con la madre de Moreno. “Una mujer encantadora que respira con alivio después de meses de incertidumbre”, expresó el político.

“Me ha comunicado que ya tiene su billete para recibir a su hijo en Madrid”, añadió. El avión donde viajaban los cinco españoles liberados por Venezuela ha aterrizado en el madrileño aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas en un vuelo procedente de Bogotá (Colombia) sobre las 14:00 horas, donde les esperaban sus familiares y numerosos medios de comunicación.

Han sido cinco, los presos españoles liberados, informaron fuentes diplomáticas después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciase la excarcelación de un “número importante” de reclusos sin especificar el número.

Se trata de los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, el canario Miguel Moreno y el valenciano Ernesto Gorbe y la hispano-venezolana Rocío San Miguel. La liberación se produce en un contexto de fuerte escalada de la tensión política tras la intervención de EEUU en Venezuela. “Es un gesto de paz unilateral y no fue acordado con ninguna otra parte”, ha asegurado Rodríguez, quien ha agradecido su labor de mediación al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares ha afirmado a través de redes sociales la alegría sentida tras la llegada de los liberados españoles. "Han podido reencontrarse, por fin, con sus familias y amigos. Espero poder verles pronto y les deseo que recobren la normalidad de sus vidas con rapidez".