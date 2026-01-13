El PP pide al gobierno ampliar los temas a tratar en la reunión: "De todo lo que preocupa a los españoles"

Sánchez muestra el "máximo respeto" a la disposición de Repsol con Trump para colaborar en Venezuela "obedece a unos criterios privados"

Compartir







El presidente del Gobierno y el líder del PP, aparcan las discusiones para verse las caras y tocar asuntos de importancia para España. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se reunirán previsiblemente el próximo lunes para hablar de política exterior y defensa, entre ellos el posible envío de soldados españoles a Ucrania, según fuentes del PP.

El PP ha informado del encuentro de Feijóo con el jefe del Ejecutivo, previsto para el lunes, a la espera de confirmación oficial por parte de Moncloa, según el comunicado difundido por los populares.

PUEDE INTERESARTE Alberto Núñez Feijóo afirma que se confundió al decir desde cuándo estuvo informado sobre la DANA

Todo ello después de que los gabinetes Sánchez y Feijóo hayan mantenido un contacto esta mañana para abordar la petición de Moncloa de un encuentro entre ambos para tratar del envío de tropas, a lo que los populares han adelantado que no apoyarán ninguna decisión "de forma aislada" en materia de Defensa y que debe someterse a "votación vinculante" todo el presupuesto y estrategia militar y la política exterior.

El PP pide al gobierno ampliar los temas a tratar en la reunión: "De todo lo que preocupa a los españoles"

El pasado martes, el presidente del Gobierno anunció desde París --tras asistir a la reunión de la Coalición de Voluntarios-- que tratará con los grupos parlamentarios del Congreso un posible envío de tropas españolas a Ucrania cuando acabe la guerra.

PUEDE INTERESARTE Duelo de medidas sobre la vivienda: el plan de Sánchez no cuenta con el apoyo de Sumar y Feijóo presenta su propio proyecto

El PP ha indicado que el "deseo" del Gobierno era circunscribir la reunión únicamente al posible envío de soldados españoles a Ucrania, pero han solicitado en ese contacto con el gabinete de Moncloa ampliar el objeto de la misma porque su "responsabilidad no es hablar de lo que Sánchez necesita sino de todo lo que preocupa a los españoles".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En ese sentido, el PP exige que Sánchez informe de las cuestiones que afectan a la "seguridad nacional de forma completa": los compromisos de España en materia de defensa en su totalidad; y las prioridades estratégicas que están siguiendo en política exterior.

Los populares han reclamado al presidente del Gobierno que informe lo relativo al envío de tropas como al gasto militar previsto y su desglose escrito (cuánto se va a gastar, en cuántos años, para qué conceptos, desde qué partidas si no hay presupuestos y con qué empresas)".