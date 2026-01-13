Redondo se reúne con la mujer que denunció a Adolfo Suárez por presuntas agresiones sexuales

El expresidente falleció en 2014, lo que impide cualquier procedimiento judicial penal

Pedro Sánchez y Alberto Nuñez Feijóo se reunirán para hablar del envío de tropas españolas a Ucrania

Compartir







La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha reunido con la mujer que denunció en diciembre del año pasado al expresidente del Gobierno Adolfo Suárez por presuntas agresiones sexuales ocurridas en la década de los años ochenta, cuando la denunciante era menor de edad.

Según han confirmado fuentes del Ministerio de Igualdad, el encuentro tuvo lugar hace unos días y respondía a un interés mutuo por mantener esta reunión, enmarcada en el acompañamiento institucional a las víctimas de violencia sexual.

La mujer sostiene haber sufrido abusos sexuales continuados entre los años 1982 y 1985, un periodo en el que, según su relato, los hechos comenzaron cuando ella tenía 17 años

Suárez, entonces una figura política de primer nivel, tenía 50. El expresidente falleció en 2014, lo que impide cualquier procedimiento judicial penal. Desde el Ministerio de Igualdad subrayan que la reunión no implica una valoración judicial de los hechos, sino un gesto de escucha y apoyo a la denunciante, en línea con las políticas públicas de atención a víctimas de violencia sexual, especialmente en casos de prescripción o imposibilidad legal de actuación judicial.

El caso ha generado un intenso debate público, tanto por la gravedad de las acusaciones como por el perfil histórico del denunciado, considerado una figura clave de la Transición española. La denunciante ha defendido la importancia de hacer público su testimonio como forma de reparación personal y de visibilización de abusos cometidos en contextos de poder en décadas pasadas.