La Audiencia Provincial de Madrid, pendiente de resolver el recurso de Errejón contra la acusación

Iñigo Errejón pide investigar a Elisa Mouliaá por su "conducta intimidatoria" contra una testigo

Compartir







El juez ha suspendido la citación de Íñigo Errejón para notificarle el auto de apertura de juicio oral por las presuntas agresiones sexuales a Elisa Mouliaá. La Fiscalía, que ha solicitado el sobreseimiento de la causa, no ha presentado su escrito de calificación por lo que el titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, ha cancelado la comparecencia del político .

El juez Adolfo Carretero había citado al exportavoz de Sumar para comunicarle la apertura de juicio por presuntas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mouliaá en octubre de 2021 y una fianza de 30.000 euros para asegurar las posibles responsabilidades económicas que se le pudieran exigir.

El juez, sin embargo, ha suspendido esa comparecencia para cumplir el requisito de que la Fiscalía presente su escrito de conclusiones provisionales.

Elisa Mouliaá, en su escrito, pide que Iñigo Errejón sea condenado a tres años de prisión por un delito continuado de abuso sexual (existente en el Código Penal anterior a la ley del solo sí es sí) y que la indemnice con 30.000 euros.

PUEDE INTERESARTE El juez prorroga la investigación por la supuesta agresión sexual de Iñigo Errejón a Elisa Mouliaá para realizar diligencias pendientes

La Audiencia Provincial de Madrid, pendiente de resolver el recurso de Errejón

La Audiencia Provincial de Madrid aún debe resolver el recurso que presentó Errejón contra su procesamiento, que alega que la acusación se basa en un relato "inventado" de la denunciante.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sin embargo, tras la investigación, el juez consideró que los indicios contra Errejón "existen y no han sido totalmente desvirtuados" y dio veracidad al testimonio de Elisa Mouliaá, que denunció en octubre de 2024 que fue víctima de tres supuestos episodios de abuso sexual ocurridos una noche de 2021, en casa de unos amigos de ella y en la casa de él.

Carretero expuso en su auto los indicios de que Errejón "dio un beso inconsentido, realizó tocamientos sexuales con un leve forcejeo e intentó un tocamiento sexual desistiendo ante la oposición de la víctima".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Una tesis que no comparte la Fiscalía, que sostiene que, una vez practicadas las diligencias de investigación necesarias, "no ha quedado suficientemente justificada la perpetración del delito" y los indicios son insuficientes para sentar a Errejón en el banquillo.

La Fiscalía subraya que da "plena veracidad" a la declaración de Mouliaá por una serie de hechos "y por la forma en la que actuó la denunciante", pero no ve acreditado que Errejón fuera consciente de que la relación no era deseada y aceptada por esta, y destaca que cuando la actriz "expresamente así se lo expuso", en dos ocasiones y momentos distintos, el político "cesó en su acción".

Errejón dimitió de todos sus cargos políticos el 24 de octubre de 2024 tras publicarse en redes acusaciones anónimas de violencia machista en su contra. Ese mismo día Mouilaá publicó que había sido "víctima de acoso sexual" y le denunció ante la Policía.