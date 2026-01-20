Ada Colau, operada de la vesícula, se recupera de manera favorable

Agencia EFE 20 ENE 2026 - 20:07h.

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha sido intervenida este martes de la vesícula en el Hospital de Sant Pau de Barcelona

La activista y líder de los comunes fue alcaldesa de Barcelona entre 2015 y 2023.

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha sido intervenida este martes de la vesícula en el Hospital de Sant Pau de Barcelona y se está recuperando de manera favorable, según han confirmado a EFE fuentes de Barcelona en Comú.

Colau se encuentra ahora descansando en una habitación tras la intervención quirúrgica, que se ha producido de forma "satisfactoria", señalan las mismas fuentes.

La activista y líder de los comunes fue alcaldesa de Barcelona entre 2015 y 2023, convirtiéndose en las primera mujer en ocupar este cargo