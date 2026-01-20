Mouliaá reclamaba que se abra juicio contra el exdiputado Íñigo Errejón y que sea condenado a tres años de cárcel

La actriz Elisa Mouliaá ha asegurado que Sumar le ha ayudado económicamente en su proceso judicial por presunto abuso sexual contra su exdiputado y exportavoz parlamentario en el Congreso Íñigo Errejón.

En un mensaje a través de la red social X, Mouliaá ha querido dejar constancia públicamente de que Sumar "ha contribuido de forma significativa a sufragar los costes" de su proceso judicial.

"Un gesto que evidencia la responsabilidad política que debería asumirse de forma generalizada. Porque la responsabilidad no se proclama, se ejerce. Gracias", ha ahondado.

Por su parte, fuentes de Sumar han explicado que, en su momento, cuando trascendieron las denuncias contra Errejón, se pusieron a disposición de las víctimas y que en ese caso se pidió apoyo económico que se aportó.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero decretó la apertura de juicio por presuntas agresiones sexuales a la actriz, supuestamente ocurridas en octubre de 2021, así como la imposición de una fianza de 30.000 euros para asegurar posibles responsabilidades económicas.

Sin embargo, la Fiscalía defiende el sobreseimiento de la causa al considerar que no se ha acreditado la comisión del delito por parte del exdiputado. El juez instructor decidió entonces aplazar la citación a Errejón para comunicarle la apertura de juicio hasta que el Ministerio Público registre formalmente su escrito de calificación.