Claudia Barraso 20 ENE 2026 - 17:04h.

Adif comunica que limita la velocidad en un tramo que comprende 150 km en el trayecto de Madrid y Barcelona

El accidente ferroviario en Adamuz, en directo: recuperan tres cadáveres atrapados en el tren Alvia

Compartir







Adif ha decidido limitar la velocidad permitida en el trayecto Madrid-Barcelona en unos 150 km de vía y en varios tramos. Ahora, los maquinistas no podrán pasar de 160 km/ h por ciertas partes del trayecto. Esta decisión se les ha trasmitido a través de una nota donde también han notificado varios problemas en las vías.

A través de un comunicado, Adif ha decidido reducir la velocidad de los trenes que realizar el trayecto Madrid-Barcelona a raíz de varios problemas que tienen que ver con el estado de las vías, los túneles e incluso algunas infraestructuras que por el momento no han sido confirmadas.

PUEDE INTERESARTE Las imágenes de la zona del siniestro en Adamuz: el estado del tren Iryo tras el descarrilamiento

Con el objetivo de evitar más tragedias como la ocurrida el pasado domingo en Adamuz, Córdoba, han decidido actuar rápido y limitar la velocidad como medida preventiva ante tramos del trayecto que puedan ser considerados como peligrosos, según ha recogido 'Cadena SER'.

Estas limitaciones de velocidad son temporales, pero, por precaución, son 10 puntos diferentes del recorrido en los que los maquinistas tendrán que reducir considerablemente la velocidad permitida. Estas medidas provocarán que el recorrido dure más de lo habitual, se prevé que el tiempo aumente entre un 40 y un 50% más. La nueva normativa para el recorrido ya ha llegado a todos los maquinistas.

PUEDE INTERESARTE Todas las opciones para viajar de Madrid a Andalucía: de los trayectos alternativos de tren al avión

Las denuncias y peticiones de los maquinistas

Desde que comenzaron a salir a la luz la primera hipótesis donde se hablaba del estado de la vía como posible “causa o consecuencia” del accidente, tal y como dijo el propio ministro de Transporte, Óscar Puente, comenzaron las especulaciones de reducir la velocidad en tramos donde la vía no estuviese en perfectas condiciones. Y así ha sido, a penas 48 horas después de este accidente por el que 41 personas han perdido la vida, las limitaciones de velocidad llegan a las redes ferroviarias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sin embargo, esta decisión no es algo que haya sorprendido a los maquinistas, sino que ha sido una respuesta a largos meses de peticiones donde alertaban de que había tramos de las vías en mal estado en trayectos como el de Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Barcelona. En esos tramos, tanto los maquinistas como los propios pasajeros denunciaban intensas vibraciones, algunas como las que describían los pasajeros de los trenes accidentados minutos antes de la colisión y descarrilamiento.