Óscar Puente asegura que la garantía que avala la seguridad de Rodalies "ya está firmada y por escrito"

Los trenes de Rodalies en Cataluña siguen sin prestar servicio: Óscar Puente y Renfe apuntan a los maquinistas

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que la garantía reclamada por los maquinistas que avala la seguridad de Rodalies "ya está firmada y por escrito", por lo que espera que este viernes se reanude el servicio, tras dos días suspendido.

Puente ha afirmado en una entrevista en 'Todo es mentira' de Cuatro que espera que mañana viernes se restablezca el servicio de Rodalies y ha explicado que durante la tarde de este jueves se están realizando trabajos en la vía, algunos pautados previamente, para garantizar la seguridad ferroviaria.

El servicio de Rodalies se encuentra suspendido por segundo día consecutivo debido a una huelga de maquinistas que alegan que no cuentan con suficientes garantías de seguridad, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) que causó 43 muertos el pasado domingo y el de Gelida (Barcelona) que dejó un muerto este martes.

Sobre la huelga de los maquinistas

La huelga por parte de los maquinistas ha impedido la reanudación del servicio que había anunciado el día anterior el Govern para las 06:00 horas de la mañana. Esta mañana, el ministro y Renfe apuntaban a los maquinistas como la principal causa de que no se haya reanudado este jueves los servicios en Rodalies.

Ante lo ocurrido con Rodalies desde el arranque de la mañana, Óscar Puente ha negado que el hecho de que no se haya retomado la actividad y la circulación este jueves se deba a un criterio de "seguridad", insistiendo a ese respecto en que la falta de servicio responde al estado anímico de los trabajadores tras los dos accidentes mortales de esta semana en Adamuz y Gelida.

Además, garantizaba hace unas horas que el acuerdo se produciría cuando bajase “el soufflé emocional de los maquinistas”. "Si lo que se pide son intervenciones en la infraestructura o garantías de absoluta seguridad, eso no es viable en unas horas", decíaen una entrevista en Catalunya Ràdio.