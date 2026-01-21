Los expertos opinan sobre la inversión de España en la red ferroviaria: "El mantenimiento tiene que adecuarse al nivel de frecuencias"

Cado año 2025 se invirtieron 681.000.000 euros en el mantenimiento de las infraestructuras de alta velocidad. Es un 46% más que hace una década, pero desde entonces la red se ha ampliado. Hablamos de alta velocidad hasta los 4.000 km, es un 26% más. También ha subido el número de pasajeros. La pregunta es si estas cantidades son suficientes cuando el tráfico se intensifica. Por ejemplo, la línea Madrid-Sevilla en hora punta pasa un convoy cada cinco minutos. Informa en el vídeo Almudena Calvo y Mar Magro.

A ritmo de alta velocidad ha ido creciendo la infraestructura ferroviaria en España en estos últimos años, pero el presupuesto de mantenimiento de estas vías no parece suficiente para acompasar esta fuerte expansión. "Este mantenimiento tiene que adecuarse al nivel de frecuencias que hay ahora por un incremento de uso", explica Salvador García, ingeniero de caminos.

El tráfico ferroviario se ha multiplicado desde 2021 con las incorporaciones primero de Ouigo y después de Iryo. La seguridad de la infraestructura no se cuestiona. "Y especialmente la red de alta velocidad en España es muy y muy segura", confirma el director del Centro de Estudios de Transporte 'Terminus'.

Las mejoras en las infraestructuras son necesarias

Pero eso no quita para que sean necesarias mejoras en una red que acusa el paso de los años. "Hay un desgaste en la infraestructura, como podría pasar una carretera, una carretera no se ha hundido si encontramos que hay algún desperfecto en el asfalto, pero aún así ese desperfecto se tiene que arreglar"

700 millones de euros se han invertido hasta ahora en la mejora de la línea de alta velocidad a Andalucía. Los expertos hablan de que haría falta en otros puntos la renovación de algunos elementos que están llegando al final de su vida útil.

"Es un problema de falta de planificación y mala digestión de un proceso de liberación que es bueno". España tiene la red de alta velocidad más extensa del mundo, sólo por detrás de China.