El Congreso cita a Alberto Núñez Feijóo el lunes 2 de febrero en la comisión de investigación por la DANA

La comisión de investigación de la DANA del Congreso ha citado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el 2 de febrero

La Guardia Civil desvela que dos altos cargos valencianos accedieron al audio de Aemet el día de la DANA que se filtró manipulado

La Mesa de la Comisión de Investigación de la DANA en el Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, ha acordado este viernes citar a comparecer al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el próximo 2 de febrero para que dé explicaciones sobre la información que recibió de la catástrofe y sus declaraciones públicas posteriores.

Según han informado fuentes parlamentarias, la comparecencia del líder popular de 64 años tendrá lugar a las 11:00 horas del lunes 2 de febrero, una jornada en la que se espera tratar diversos puntos.

La Mesa de la Comisión de Investigación sobre la gestión de la DANA de 2024, que dejó 230 muertos solo en la provincia de Valencia, ha decidido fijar en el 2 de febrero la cita de Feijóo. Asimismo, en la misma jornada por la tarde, también se ha fijado la comparecencia de Amparo López, una técnica del servicio de emergencias 112.

Nuevas comparecencias por la gestión de la DANA

Según fuentes parlamentarias, además, la comisión interrogará por segunda vez el 9 de febrero a José Manuel Cuenca, que fue jefe de Gabinete del 'popular' Carlos Mazón en la Presidencia de la Generalitat y al que ahora ha vuelto a contratar como asesor para su oficina de expresidente.