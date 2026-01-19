Dos altos cargos de la Conselleria de Justicia e Interior en las fechas de la DANA accedieron al audio de la conversación

La jueza de la DANA pedirá a Meta los mensajes de WhatsApp que envió y recibió el jefe de gabinete de Carlos Mazón

Compartir







ValenciaUn informe del Equipo de Investigaciones Tecnológicas (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia ha desvelado que dos altos cargos de la Conselleria de Justicia e Interior en las fechas de la DANA accedieron al audio de la conversación mantenida por la mañana del 29 de octubre de 2024 entre una funcionaria de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del servicio de emergencias 112 Comunitat Valenciana, y que se filtró posteriormente manipulado en el mes de febrero de 2025.

Así se desprende del informe que la Guardia Civil ha remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de Llíria (Valencia) que investiga la filtración del audio incompleto, únicamente con la parte difundida en la que la funcionaria de Aemet aludía a un desplazamiento del temporal hacia la serranía de Cuenca.

Según se indica en el informe, entre los días 30 de octubre y 2 de noviembre de 2024, tuvieron acceso y grabación a la llamada dos personas de la Conselleria de Justicia e Interior dirigida por la investigada en la causa de Catarroja, Salomé Pradas: Ricardo García García, subsecretario de este departamento; y Alberto Martín Moratilla, en ese momento director general de Emergencias y Extinción de Incendios, quienes habrían obtenido copia de la llamada en un pendrive.

Martín Moratilla, que está citado como testigo por la jueza de Catarroja para el 6 de febrero, cesó "a petición propia" la pasada semana en la Generalitat.

Protocolo de conservación de las grabaciones

La Guardia Civil ha realizado este informe tras preguntarle la jueza de Llíria sobre el protocolo de conservación de las grabaciones de las conversaciones producidas en el desarrollo de las funciones de gestión del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), el método de acceso a las grabaciones, y la determinación de la persona o personas que accedieron, desde el día 29-10-2024 al día 12-02-2025, a la grabación de la conversación que se filtró manipulada.

Varios agentes se personaron entonces en el CCE el 13 de octubre de 2025 y mantuvieron una entrevista con Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias, y con personal técnico del '112'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los agentes fueron informados entonces de que la llamada objeto de la investigación se encontraba grabada en un sistema que, por su antigüedad y funcionamiento, no registraba los accesos concretos al mismo y, debido a que como su acceso era interno, los usuarios no necesitaban pasar ni siquiera el firewall que lo protegía, dado que dichos accesos tampoco quedaban reflejados en este.

Además, se percataron de que, a nivel de credenciales, este sistema está restringido a unos pocos usuarios, aunque cualquier otro usuario interno de la red que tenga conocimiento de las credenciales podía acceder al sistema, no quedando reflejado dicho acceso en ningún registro.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En la entrevista, los agentes también pudieron conocer que sí que existía un acceso y grabación de dicha llamada, la cual habría tenido lugar entre los días 30/10/2024 y 02/11/2024, por Ricardo García García y Alberto Martín Moratilla, quienes habrían obtenido copia de dicha llamada en un pendrive.

La causa

La jueza de Llíria abrió una investigación el pasado año después de que la Fiscalía Provincial de Valencia presentara una denuncia por la filtración del audio incompleto al considerar que se trataba de un hecho que podía ser constitutivo de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, tipificado en el artículo 197.1 y 3 del Código Penal.

El ministerio público inició las diligencias preprocesales de investigación procesal a raíz de la denuncia presentada por la presidenta de la Aemet, que puso en su conocimiento la publicación en febrero de 2025 de la conversación entre una funcionaria predictora de este organismo y una técnica del Centro de Gestión de Emergencias 112 de la Comunitat Valenciana, producida sobre las 12.05 horas del 29 de octubre.

Según la Fiscalía, esa conversación tiene "carácter reservado", conforme a la legislación vigente, al haberse producido en el contexto de la gestión de una emergencia y el artículo 53 de la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunitat Valenciana, establece que toda la información relativa a la gestión de un incidente de emergencia gestionado por el 112 será puesta a disposición de todos los servicios esenciales involucrados "a los estrictos fines de su gestión" y una vez finalizada esta, "únicamente se facilitará dicha información a solicitud de la autoridad judicial".

La publicación de ese audio se produjo el 12 de febrero en un medio digital, "encontrándose la grabación incompleta y manipulada", y se recogió en otros medios más. Fiscalía apuntaba en la denuncia que las grabaciones de las comunicaciones realizadas durante la gestión de una emergencia son conservadas por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat Valenciana, a través del sistema 'Coordcom', alojado en las instalaciones de este organismo.