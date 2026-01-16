La jueza citó a José Manuel Cuenca para que aportase la tarjeta SIM y cotejar los mensajes que intercambió el día de la DANA

El secretario de Presidencia por WhatsApp a Mazón a las 19.24 el 29O: "Va a haber un huevo de afectados"

La jueza de Catarroja, en Valencia, que investiga la gestión de la DANA por parte de los responsables políticos, busca cómo recuperar los mensajes de Whatsapp del que exjefe de gabinete de Carlos Mazón mandó y recibió el 29 de octubre de 2024. Para ello, la instructora los pedirá a Meta, empresa propietaria de la aplicación de mensajería instantánea.

José Manuel Cuenca ha accedido a la petición judicial para que se pueda acceder al contenido de su teléfono móvil, del que no se han podido recuperar los mensajes. El exconsejero, hombre de confianza del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón ha negado que los hubiera borrado, sino que solo restableció "los valores de fábrica al devolverlo".

En relación a este proceso, la letrada Mamen Peris, de la acusación popular que ejerce Ciudadanos, ha explicado que finalmente la instructora, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, ha acordado que sea la policía judicial los responsables del proceso de cursar la petición a Meta y ha agregado que en otras ocasiones "sí ha sido posible" la recuperación de los mensajes.

Peris ha señalado, además, que ha visto a Cuenca "colaborativo, con ganas de que se averigüe la verdad" y ha subrayado que, en su opinión, "los wasaps están ayudando mucho a la causa, al igual que las imágenes grabadas por la prensa aquella jornada".

El exjefe de gabinete de Mazón reseteó su teléfono móvil

La jueza había citado este viernes a Cuenca, por cuarta vez, para que aportase la tarjeta SIM del teléfono que utiliza actualmente, para insertarla en el que usó durante la DANA y ver si era posible cotejar los mensajes que intercambió el día de la DANA.

En la pericial han participado tres técnicos de la Dirección General de Tecnología de la Generalitat Valenciana, que han aportado el teléfono móvil que Cuenca usó aquella jornada, y que él mismo devolvió reseteado al dejar el cargo y por tanto con los datos borrados.

Al resultar infructuosa esta operación la jueza obtuvo el permiso de Cuenca, para recabar esa información a través de la empresa tecnológica, propietaria de la aplicación de mensajería, según han informado fuentes personadas en esta causa.

En declaraciones a los periodistas a la salida del juzgado, José Manuel Cuenca ha afirmado: "Nunca borré los mensajes, lo único que hice es lo que hace cualquiera que tiene un móvil de empresa, restablecer los valores de fábrica al devolverlo", ha insistido.

Antes de esa devolución, ha explicado, "se perdió información en un proceso de portabilidad". Cuenca ha accedido al juzgado directamente en coche con la autorización de la autoridad judicial, tras los incidentes, con gritos, insultos y abucheos, registrados el pasado lunes, en su tercera comparecencia, según han confirmado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.