Sandra Pons 19 ENE 2026 - 13:56h.

Cobraron más de 50.000 euros y, más de un año después, no han hecho prácticamente ninguno de los trabajos acordados

ValenciaMuchas de las casas afectadas por la DANA continúan en un pésimo estado más de un año después. Algunas, incluso, igual que a los quince días y sin las ayudas del consorcio. Lo único que las diferencia de aquellos momentos es que ya no hay barro, aunque eso fue obra de los voluntarios.

Y no tienen las ayudas del Consorcio de Compensación de Seguros, porque ese dinero ha ido a parar a la empresa que se encarga de la reconstrucción. La compañía, externa a la Comunidad Valenciana, aseguró a los vecinos que podían despreocuparse y que ellos se encargarían de todo.

Cobraron una cantidad de más de 50.000 euros y, más de un año después, no han hecho prácticamente ninguno de los trabajos acordados.

Más de una treintena de comunidades afectadas

Elisabeth González, vicepresidenta de la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud y afectada , ha recibido quejas y denuncias de 32 comunidades de propietarios de la zona cero que siguen esperando a que se arreglen sus ascensores, sus puertas, se limpien los trasteros o se reformen los patios.

La comunidad de vecinos de la vicepresidenta ha puesto el asunto en manos de los abogados. La asociación convocó una reunión para ofrecer a los afectados unirse en una demanda colectiva.

Sin reparaciones y sin dinero

La empresa no está haciendo las reformas pero sí está cobrando las ayudas de las comunidades afectadas. Se está nutriendo de lo que los vecinos cobran del Consorcio en virtud de contratos que, según los abogados de la comunidad de González, están “mal redactados”. En los contratos no hay plazos de finalización de las obras.

Se ofrecen a encargarse de todo sin cobrar nada de dinero de los vecinos pero cobrando del Consorcio. Tras cobrar los primeros 50.000 euros en diciembre del 2024 trabajaron una semana en enero.

Parón de las obras tras una semana

En esa semana, con el edificio de González prácticamente destrozado, se limitaron a arreglar la instalación del garaje parcheando la antigua y a limpiar el aparcamiento, algo que ya habían hecho los vecinos (limpieza y desinfección) y por la que cobraron un precio “desproporcionado”.

Tras dicha semana, el trabajo se paró por completo. Los vecinos llamaron a la empresa varias veces y los operarios aparecieron dos o tres días más, pero sin avances visibles. El garaje, los trasteros, el zaguán y los ascensores siguen igual que entonces.

De hecho, la comunidad de Elisabeth ha tenido que buscar una empresa externa para volver a poner en funcionamiento el ascensor, con su coste añadido. Al ver que nadie venía a trabajar, los vecinos bloquearon el siguiente pago del Consorcio, y recibieron una llamada de la empresa de reformas alegando que "si no cobraban, no volvían".

En otros edificios, hay personas con discapacidad o con problemas de movilidad que no pueden bajar de sus pisos porque el ascensor sigue sin funcionar.

La empresa aún pide más dinero

“La empresa solo nos ha puesto la bomba de agua, unos telefonillos que no funcionan y ha quitado espejos del patio que se estaban descolgando", contaba este verano otra vecina de Catarroja. "Solo por las tres cosas que han hecho se han quedado 40.000 euros, y nos dicen que debemos mil euros", añadían los copropietarios de su edificio.

Hay una más de una treintena de comunidades de vecinos afectadas de Massanassa, Catarroja, Albal o Aldaia, y esperan arreglar el asunto a través de abogados. Al parecer tampoco han obtenido respuesta de la Generalitat Valenciana ni de la Delegación del Gobierno.