La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha arremetido contra el PP por "arrebatar" -ha dicho- a los pensionistas los 50 euros de media de más

El Congreso deroga el decreto del 'escudo social' que incluía la subida de las pensiones y la suspensión de desahucios

Compartir







El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes, Félix Bolaños, ha señalado este martes, tras decaer en el Congreso el decreto que incluía la revalorización de las pensiones, que "hoy es el día de recordar quién ha perjudicado a los pensionistas".

Se ha referido así, en declaraciones a los pasillos del Congreso, a los partidos -PP, Vox, Junts y UPN- que han votado en contra de la convalidación del citado decreto, que incluía también otras medidas como la prórroga de la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables y medidas como la congelación de las cuotas de los trabajadores autónomos.

Dudas sobre un nuevo Decreto de revalorización de las pensiones

Bolaños respondía así a las preguntas de los periodistas sobre si el Gobierno llevará un nuevo decreto al Congreso para que se mantenga la revalorización de las pensiones.

En la misma línea se ha pronunciado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien ha arremetido contra el PP por "arrebatar" -ha dicho- a los pensionistas los 50 euros de media de más que ya estaban cobrando en sus nóminas.

"En el PP no podían ni aplaudir derrotando al Gobierno de España porque sabían que lo que estaban votando era una vergüenza", ha agregado Díaz.

Ha asegurado que la situación se va a poder reconducir y ha insistido en reprochar a PP y Vox que hayan "golpeado" a los trabajadores y a los pensionistas.

Sobre la prórroga del salario mínimo, incluida también en el decreto que ha decaído, ha pedido tranquilidad porque el Gobierno ya ha dictado una norma para que se preserve.