Óscar Puente defiende su gestión punto por punto y responde a Feijóo tras el accidente de Adamuz que ha costado la vida a 45 personas.

Última hora de los accidentes ferroviarios en España: Óscar Puente valora "la posibilidad" de un defecto en el carril, pero desvincula el mantenimiento

Óscar Puente pidió comprensión en la rueda de prensa. No es ingeniero de caminos y la comparecencia era técnica. Demasiado. Pero sí dejó claro que se ve capacitado para seguir como ministro de Transportes en el Gobierno tras un accidente que ha costado la vida a 45 personas. También ha sido capaz de responder a Feijóo y de defender toda su gestión punto por punto. Y no solo eso.

Ha destacado que el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ofrece "cierta tranquilidad" por su prontitud, pese a que este señale que unas de las vías del tramo de Adamuz se habría roto. Ante eso, Puente ha respondido que todas la inspecciones sobre el estado de la vía "se han hecho de acuerdo a la normativa"· y se han realizado "todas las comprobaciones que forman parte de las propias recomendaciones de la CIAF".

Puente no descarta un defecto en la fabricación del carril de las vías

No obstante, el ministro ha apuntado como una hipótesis de las causas del accidente de Adamuz un posible defecto de fábrica del carril de las vías, y ha indicado que ha ordenado que se revisen los lotes fabricados e instalados en las vías. Si bien, ha defendido que el fabricante de los carriles, ArcelorMittal, es una empresa «puntera» que fabrica prácticamente el 100 % de las vías del país y que, además, lo hace en España.

El ministro ha señalado que el carril es de una empresa siderúrgica "que suministra carril desde tiempo inmemorial, que está absolutamente contrastada y que tiene sus controles de calidad". Por ello, ha dicho que tienen certificada, "con toda la numeración", esa remesa de acero, al igual que la soldadura, de la que tienen toda la trazabilidad, el trabajador que la soldó y también la colada que se empleó: "Además, fue revisada por ultrasonidos y visualmente, y recibió el visto bueno".

Asimismo, Puente también ha señalado que estudiarán si el carril sufre más en "vehículos más pesados", como es el caso del Iryo, que podrían "hacer bajar más el carril y producir una mayor muesca en los 'bogies' (el eje al que se fijan las ruedas de un tren, que soporta un vagón) de cada uno de los trenes que pasaban por ahí".

En cuanto a las soldaduras de los carriles, otro de los puntos de debate tras el accidente, fueron adjudicadas a una unión temporal de empresas (UTE) y ha destacado que Ferrovial, OHLA, FCC y Azvi, son "la flor y nata de la obra pública española". "Si no confiamos en la flor y nata de la obra pública española, pues no sé muy bien en quién se va a confiar. Así que sí, hay confianza en estas empresas, en España y fuera de España", ha señalado.

En su defensa ha señalado que en el tramo de Adamuz se hicieron controles a 114 soldaduras, con un informe por cada una de ellas, con inspección visual y utilización de líquidos penetrantes, prueba geométrica y evaluación por ultrasonidos. Después, como refuerzo, se volvieron a revisar otras 36 soldaduras por una empresa distinta, Ayesa -"otra ingeniería de primer nivel española"-, y ahí se constata que cumplen todos los parámetros que exige la normativa.

Las emergencias llegaron lo "antes posible"

Ante las quejas de supervivientes de la tardanza en socorrer a las víctimas del Alvia, Puente dejó claro que "las emergencias "llegaron lo antes posible y actuaron de la mejor manera que pudieron". Lo ha declarado después de que algunos testigos afirmasen que pasó casi una hora hasta que los equipos de emergencia llegaron hasta el tren.

Puente ha explicado que uno de los centro de control de Adif avisó a las 20:00 horas al 112 de Emergencias y Renfe "quizá dos o tres minutos antes" de que había un tren Alvia con heridos. A partir de ahí, el ministro ha asegurado que lo que hiciera el 112 internamente y su coordinación no es "ni de su conocimiento ni de su competencia".

El centro de control "nunca perdió el rastro del Alvia"

También ha dejado claro que el centro de control nunca perdió el rastro del Alvia, pues "aparece en todo momento situado en los paneles de control ocupando un determinado circuito de vía", una teoría que los audios conocidos pueden poner en duda. Puente ha explicado que el centro de control se dio cuenta de que el Alvia estaba parado y dijo que por eso llamó, "para ver qué pasaba y por qué se encontraba detenido",

La zona de Adamuz "se revisó más de lo habitual y los maniquinistas no detectaron problemas"

Sobre el mantenimiento de la zona de Adamuz donde se produjo el accidente, tras señalar el primer informe que el descarrilamiento pudo deberse a la rotura de una vía, el ministro ha señalado que "el tramo de la vía de Adamuz (Córdoba) en el que se produjo el accidente ferroviario el pasado domingo se revisó más de lo habitual y que los maquinistas no detectaron ningún problema en esta infraestructura en los últimos cuatro meses".

En este sentido, Puente ha señalado que dicho tramo de la vía afectado superó todo tipo de inspecciones, también por ultrasonidos. "Tenemos una del 26 de junio, seis días después de la puesta en marcha de la infraestructura, otra del 8 de septiembre, otra del 13 de octubre, otra del 15 de octubre y otra del 21 de noviembre, cinco pruebas dinámicas", ha detallado, destacando que estas pruebas "aunque son más de las habituales, no se hacen por capricho, sino con arreglo a un sistema de gestión de la seguridad, que es el marco con el que se actúa en la seguridad".

Los incidentes reportados por los maquinistas, "no tienen que ver con la infraestructura, ni vibraciones ni nada"

Por otra parte, en cuanto a las incidencias reportadas por los maquinistas en los últimos cuatro meses en ese tramo, Puente ha apuntado que tan solo cuatro incidentes fueron reportados, y ninguno estaba relacionado con la infraestructura, ya que se trataba de, por ejemplo, un animal muerto o una avería en un tren. "No tienen que ver con la infraestructura, ninguna relacionada con la infraestructura, ni vibraciones, ni nada", ha insistido.

Oscar Puente no cree que el accidente la reste capacidad para seguir en el cargo

Óscar Puente, ha asegurado este viernes que no cree que lo que ha sucedido en esta última semana le "reste ninguna capacidad" para seguir en el cargo, aunque ha avanzado que sí lo haría si su responsabilidad ha contribuido a la causa del daño o su agravamiento. Ha asegurado, no obstante, que no cree que esté en esa situación, al tiempo que ha aseverado que no teme por que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda cesarle, pero su puesto está "siempre a su disposición".

Por su parte, el presidente del gestor público de la infraestructura ferroviaria (Adif), Pedro Marco de la Peña, ha señalado que si la investigación del accidente deriva de alguna responsabilidad suya, "por acción o por omisión", dimitirá "desde el minuto cero".

Oscar Puente acusa a Feijóo de difundir bulos

El ministro de Transportes, Óscar Puente, sí ha sido más duro con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y le ha acusado de hacerse eco de bulos difundidos por los medios de comunicación después de que este lanzase una batería de preguntas sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado domingo.

El ministro ha señalado que la rotura de la vía, principal hipótesis del descarrilamiento, se tuvo que producir "minutos y horas" antes del suceso y por tanto no se pudo detectar. No solo eso. Ha destacado que la rotura tuvo que ser de un carácter "tan leve" que "en ningún momento se interrumpió la corriente que va a través del carril" y que, asegura el ministro, "automáticamente habría activado los sistemas de alarma".

Puente también ha señalado que el sistema que tiene Adif para tener información puntual sobre el estado de las vías, es el mismo que otros países europeos como Francia, Italia y Alemania porque "todos están controlados por la Agencia Europea del Ferrocarril".

Además ha negado que exista un sistema "arbitrario" para establecer la velocidad sino que está basado en "protocolos y criterios objetivos" y ha reprochado a Feijóo que "no esté atento" a las comunicaciones que hace el Gobierno. "Quizá por eso hablan de falta de información o transparencia, yo creo que es falta de atención", ha lanzado.

El ministro de Transportes también ha explicado que antes de que empiece cada servicio de alta velocidad cada mañana, hay un tren que va por delante "explorando la vía para garantizar que la misma está expedita y se encuentra en perfectas condiciones". En cuanto a la vía convencional, el primer tren sale a velocidad "más limitada" para poder ir garantizando que la vía se encuentra en las debidas condiciones. Asimismo ha negado que existan trenes de auscultación que no están en funcionamiento aunque sí que ha reconocido que hay dos de ellos que están en proceso de homologación.

Puente también ha negado que el cargo de director de seguridad de Adif haya estado vacante y siempre lo ha ocupado la misma persona, pero que se ha cambiado la adscripción y ahora depende de una unidad distinta.