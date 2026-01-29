Iñigo Yarza 29 ENE 2026 - 17:52h.

La regularización exprés de inmigrantes que ha aprobado el gobierno esta semana ha enfrentado a PP y PSOE

La regularización exprés de inmigrantes que ha aprobado el gobierno esta semana ha enfrentado a PP y PSOE. Feijoo acusa a Sánchez de incrementar el censo con la medida y esto ha provocado muchas reacciones políticas. El encontronazo entre gobierno y oposición por esta regularización se centra en el censo y así lograr los votos agradecidos de los regularizados-. Desde la oposición se apunta a que el gobierno lo hace para modificar ese censo. Desde el Gobierno consideran esto un bulo.

Pero más allá de los discursos políticos vamos a ver cuáles son los requisitos de los extranjeros para votar en nuestro país.

En primer lugar en las elecciones municipales. Lo podrán hacer los residentes que procedan de países de la UE o los que procedan de países que tienen con españa un convenio de reciprocidad. En las urnas municipales de 2023, los países con acuerdo de reciprocidad eran Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago residentes en España (en cuanto a Reino Unido y a Noruega, el requisito de residencia mínimo baja a tres años; mientras que no se exige la condición temporal para Nueva Zelanda). En cualquier caso tienen que haber residido en España de manera legal los últimos 5 años.

Para votar en las generales y autonómicas hay que tener la nacionalidad española. Para conseguirla de manera general tienen que haber residido 10 años en España y 5 si tiene la condición de refugiado. Hay un tercer escenario, de un mínimo solo de dos años, cuando se trate de ciudadanos provenientes de países iberoamericanos o de Andorra, de Filipinas, de Guinea Ecuatorial, de Portugal o sefardíes.

La ley de Memoria Histórica de 2007, aprobada bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, estableció unos criterios para que descendientes de exiliados o emigrantes españoles pudieran solicitar la nacionalidad española. Después, en 2022 y ya con el Ejecutivo de coalición de PSOE y Sumar, la ley de Memoria democrática (2022) amplió esos requisitos. Esas personas, una vez cursada y aprobada su petición de nacionalidad, y tras estar inscritos en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA), podrán votar como cualquier otro nacional español en las elecciones generales. No así en las municipales.