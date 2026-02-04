David Cacho 04 FEB 2026 - 15:49h.

El dueño de X responde con insultos y descalificaciones a los políticos que intentan regular el sector tecnológico o mejorar la situación de los migrantes

Elon Musk ataca a Pedro Sánchez en redes sociales: "Es un tirano y un traidor al pueblo de España"

Compartir







Elon Musk ha intensificado en los últimos meses una campaña global de descalificaciones contra diversos líderes políticos, un patrón que se repite cada vez que un gobierno adopta medidas que chocan con sus intereses empresariales o con su visión ideológica. El empresario, propietario de X (antes Twitter) y figura de enorme influencia digital, ha convertido su plataforma en un altavoz para lanzar ataques directos contra mandatarios de distintos países, desde Europa hasta Norteamérica y África, en los que el presidente español, Pedro Sánchez se ha convertido en su principal 'enemigo' a batir.

Musk suele reaccionar con especial virulencia ante dos cuestiones: las políticas migratorias que considera “blandas” y las regulaciones dirigidas a las grandes tecnológicas. Cuando ambos factores coinciden, como en el caso del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el tono se recrudece. Musk llegó a calificarlo de “tirano”, un término que no había empleado hasta ahora contra ningún otro dirigente.

Insultos y descalificaciones

El patrón, sin embargo, no es nuevo. En el Reino Unido, Musk responsabilizó al primer ministro Keir Starmer del aumento de bandas criminales, acusándolo de permitir un deterioro de la seguridad pública. En Alemania, arremetió contra el excanciller Olaf Scholz, al que llamó “tonto incompetente” por sus políticas migratorias, y llegó a pedir abiertamente el voto para la formación ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD).

En Canadá, el magnate dirigió sus ataques al ex primer ministro Justin Trudeau, a quien se refirió de manera despectiva como “nena” y acusó de intentar “aplastar la libertad de expresión” por impulsar regulaciones sobre las plataformas digitales. En Irlanda, señaló al ex primer ministro Leo Varadkar, asegurando que “odia al pueblo irlandés”, en un mensaje que generó una fuerte polémica en el país.

PUEDE INTERESARTE Registran la sede de la red social ‘X’ en Francia y convocan ante la justicia a Elon Musk para ser interrogado

Uno de los episodios más controvertidos se produjo con Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica y compatriota de Musk. El empresario lo acusó de permitir un supuesto “genocidio de población blanca”, una afirmación para la que no existe ningún dato ni indicio, según organismos internacionales y expertos en derechos humanos.