Alejandro Nolasco, candidato de Vox en Aragón, tras la bajada del PP: "Ha sido un capricho electoral de Azcón"

Vox tendrá de nuevo en su mano la llave para la gobernabilidad ante un PP que se ha vuelto a quedar lejos de la mayoría absoluta

Las urnas de Aragón han servido para ratificar la tendencia que ya habían avisado las elecciones en Extremadura y que podrían ser un anticipo de cara a las futuras elecciones generales. Des esta manera, Vox volverá a ser decisivo en Aragón. La lista liderada por Alejandro Nolasco ha superado todas las expectativas tras conseguir 14 escaños y casi el 18% del voto en las elecciones autonómicas del 8-F, duplicando el resultado obtenido en los comicios de 2023 y consolidando a la formación de extrema derecha como tercera fuerza en las Cortes de Aragón.

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Alejandro Nolasco, candidato de Vox en Aragón, que ha analizado la gran subida de su partido: "Hemos sabido conectar con las realidades reales de la gente. Hemos hablado de sanidad, de gastar el dinero en otras cosas, de bajada de impuesto, de la lucha contra la okupación o contra la inmigración ilegal. Todas estas cosas han tenido una gran recepción en la calle porque es lo que le preocupa a la gente".

Sobre cómo se van a entender con el PP en Aragón, ha analizado: "Llevamos 16 meses con la mano tendida hablar con el señor Azcón. No ha presentado unos presupuestos, presentó 30 diapositivas en un PowerPoint, nada más. Ha sido una estrategia y un capricho electoral de Jorge Azcón que nos ha costado casi 10 millones de euros. No nos hemos puesto de acuerdo porque no ha querido, porque no ha llevado los presupuestos a las Cortes tenía miedo de que el PSOE se abstenía", ha analizado en directo.

"Si vamos a dejar atrás las políticas socialistas que ha aplicado en esta legislatura, podremos entendernos. Siempre y cuando sea para mejorar la vida de los aragoneses, pero no a cualquier precio", ha analizado sobre si podrán o no ponerse de acuerdo con el PP.