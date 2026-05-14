Pedro Jiménez 14 MAY 2026 - 18:08h.

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Alejandra Rubio presentó su libro 'Si decido arriesgarme' el miércoles 13 de mayo de 2026 en la Casa del Libro de la Gran Vía de Madrid y la colaboradora de Telecinco protagonizó un reencuentro con José María Almoguera que provocó todo tipo de reacciones. Reencuentro al que ha reaccionado Carmen Borrego este jueves en 'El tiempo justo', después de leer un fragmento del nuevo libro de la hija de su hermana... muy pero que muy 'subido de temperatura'.

"¿Hasta dónde quieres llegar? Qué considerado... no lo hago nunca", ha leído una Carmen Borreo que rápidamente le ha pasado 'el testigo' a Joaquín Prat: "Sigue tú que me da vergüenza", ha dicho. Tras ello, el presentador ha continuado, protagonizando en 'El Club de lectura' de 'El tiempo justo' un auténtico momentazo en toda regla, con presentador y colaboradora leyendo algunos de los "episodios más calientes" del libro de Alejandra Rubio. "Le da pudor", ha dicho Joaquín Prat, refiriéndose a la hija menor de las Campos.

Una Carmen Borrego que ha reaccionado a este nuevo libro de la joven: "¿Nos vamos a ruborizar ahora con esto? El libro me llegó ayer y no lo he leído. Para juzgar un libro hay que leerlo. No lo he empezado. Me llegó anoche". Borrego ha desvelado que ha felicitado a Alejandra Rubio por ello y que la ha visto muy feliz tras este proyecto.

Posteriormente, la colaboradora ha reaccionado al encuentro de Alejandra Rubio con su primo, José María Almoguera: "Ayer era un día importante para ella. Estaría absolutamente nerviosa. Todos sabemos que no tienen una relación cercana, lo que no quiere decir que no se respeten ni siquiera como primos... estoy convencida de que por ambas partes se quieren". Y confiesa algo: "Muchas cosas que he hecho, si tenía a mi hermana delante o a mi madre, me ha importado más que si no las tenía delante, como que te sueltas más".

Marta López ha tildado el encuentro de "frío" y Carmen Borrego ha dicho lo siguiente: "Como para no ser el reencuentro frío, después de todo lo que ha llovido", ha señalado una Carmen Borrego que asegura que si hubiera ido a la presentación del libro de Alejandra Rubio "habría tenido la misma reacción que José María Almoguera": "Yo ahora tengo una buena relación con ella".