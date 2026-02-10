Antonio Maíllo, de la 'alianza de las izquierdas': "Estamos unidos para combatir contra la extrema derecha"

IU, Sumar, Más Madrid y Comunes lanzarán su 'alianza de las izquierdas' para las generales el 21 de febrero en un acto en Madrid

La izquierda mueve ficha con una nueva alianza IU, Sumar, Más Madrid y Comunes, pero ni Podemos ni otras formaciones de ámbito autonómico y hegemónicas en sus territorios. De esta manera, las cuatro formaciones se adelantan así también a movimientos como el de Gabriel Rufián, aunque no sea excluyente.

Tras conocerse esta noticia, 'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida. "Es un proyecto y un mensaje de esperanza a la gente que reclama que estemos unidos para enfrentar un combate contra la extrema derecha que crece y también para renovar nuestro compromiso con un país que necesita de un Gobierno progresista y de izquierdas. Llevamos meses elaborando esta propuesta y soy optimista porque somos organizaciones diferentes que nos emplazamos a estar a la altura del momento histórico y, desde nuestra diversidad, establecer unos mínimos comunes. Además, emplazamos a otras organizaciones a que se incorporen para hacer un proyecto unitario que sea relevante para el futuro de España", ha comenzado.

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida: "Emplazamos a otras organizaciones a que se incorporen para hacer un proyecto unitario que sea relevante para el futuro de España"

Sobre quién va a liderar este proyecto y qué va a pasar con Yolanda Díaz, Maíllo ha respondido: "Estamos haciendo las cosas muy bien porque estamos haciendo la casa desde los cimientos. No le puedo decir ni quién va a ser ni quién va a dejar deber de ser. Lo que sí le puedo decir, en mi opinión, es que debemos estar dispuestos a dar un paso a delante o a tener que dejar paso a otra gente", ha dicho sin dar una respuesta concisa.

Ante el proyecto de Gabriel Rufián, ha reaccionado: "El que pueda hacer, que haga. Que haga en favor de un proyecto de unidad de la izquierda para poder seguir renovando el Gobierno de España y evitar que entre la extrema derecha. Si Gabriel ha propuesto un debate, no es ni mucho menos incompatible. Lo que me importa es que este debate se haga desde un impulso social, en el que sea la gente la que empuje. Aquella organización que desiste de eso, seguramente se quedará fuera de la historia":