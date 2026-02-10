'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa, tras el batacazo en Aragón del PSOE: "Sánchez no convoca los comicios porque Aragón es un anticipo"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de su presentadora, en el que un día más ha destacado el batacazo del PSOE en Aragón y la reacción de los miembros de este partido.

"Buenos días. Ya se conoce la verdadera causa del batacazo electoral del PSOE en Aragón. No fue la gestión del sanchismo con los trenes, ni la campaña fallida, ni la desconexión con el electorado, ni la falta de proyecto político, ni la corrupción. No. La culpa del batacazo electoral del PSOE la tienen los gremlins. Unas criaturas escurridizas que campan a sus anchas por la campiña aragonesa y que saben manejar las redes sociales, el voto rural, y sabotean a la candidata socialista. Esas criaturas que se multiplican con el agua. Como no ha dejado de llover, los gremlins de la ultraderecha han copado las urnas, porque comen mucho ternasco después de medianoche y se vuelven criaturas verdes de Vox", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana: "Que se mojen los gremlins porque nuestro presidente no se moja"

La presentadora ha continuado: "Esta es la conclusión sociológica que hacen desde Ferraz tras analizar lo ocurrido en las elecciones mañas. Sumar, que ha sacado un escaño, y Podemos, que ha sacado cero escaños, también se abonan a la teoría gremlin, que culpa del batacazo del PSOE al PP porque Génova ha fomentado el crecimiento de la ultraderecha. El PSOE lo tiene muy fácil para hacer un cortafuegos a los gremlins. Bastaría con que se abstuvieran en la investidura de Azcón para que los de Abascal no entren en el gobierno regional. Conclusión: Que se mojen los gremlins porque nuestro presidente no se moja. No valora la caída histórica del PSOE en las elecciones aragonesas. El silencio por respuesta. Tampoco se moja bajo la lluvia en Andalucía. Blindan al presidente de los abucheos de la gente montándole un perímetro de seguridad. A Mr. Handsome le ponen al lado militantes socialistas elegidos por su equipo que lo piropean. Y luego llaman pagafantas al jefe de la oposición".

"¿Y cuál es la solución que se plantean para salvar a España de los gremlins? Poner a Rufián a liderar un proyecto de una España en la que no cree porque es independentista y por lo tanto se quiere marchar de España. Lo verdaderamente admirable es la coherencia del relato de las derrotas electorales, un relato de realismo mágico: No hay responsabilidad política, solo criaturas maléficas multiplicándose en la oscuridad. Porque la mejor manera de alimentarlos no es después de medianoche, sino evitar cualquier autocrítica a plena luz del día", ha sentenciado Ana Rosa.