El ejército de Estados Unidos ha interceptado este miércoles dos embarcaciones por su vinculación con Venezuela. En concreto, las fuerzas estadounidenses han abordado el petrolero ‘Bella 1’, de bandera rusa, por "violaciones de las sanciones estadounidenses" al ser parte, supuestamente, de la 'flota fantasma' que emplea Moscú para sortear las sanciones al sector energético en Venezuela.

Casi al mismo tiempo, las autoridades estadounidenses han anunciado haber incautado un segundo petrolero vinculado a Venezuela durante la jornada, en esta ocasión en aguas internacionales del mar Caribe.

"El bloqueo al petróleo venezolano sancionado e ilícito continúa sigue plenamente vigente en todas las partes del mundo", ha celebrado el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en un mensaje en redes sociales.

El buque ruso se encontraba escoltado por medios navales enviados por Moscú

El Departamento de Justicia, en coordinación con el Departamento de Defensa ha interceptado el petrolero ruso en el Atlántico Norte, ha confirmado el Mando Europeo del Ejército estadounidense.

En la operación ha participado la fragata 'USS Munro' de la Guardia Costera de Estados Unidos que realizó tareas de rastreo y seguimiento, tras la orden emitida por un tribunal federal estadounidense.

Horas antes medios estadounidenses han informado de que el buque ruso se encontraba escoltado por medios navales enviados por Moscú. Este episodio eleva las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, después de que fuera interceptado por medios navales estadounidenses mientras intentaba entrar en puertos venezolanos contraviniendo el bloqueo estadounidense al crudo de Caracas.

Sobre la embarcación interceptada en el Caribe, el Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) ha explicado que la operación se ha llevado durante el amanecer, cuando el Pentágono, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, ha "detenido sin incidentes a un buque cisterna de la flota oscura sin bandera y sancionado".

"El buque interceptado, M/T Sophia, operaba en aguas internacionales y realizaba actividades ilícitas en el mar Caribe. La Guardia Costera lo está escoltando a Estados Unidos como destino final", reza un breve comunicado publicado por el SOUTHCOM en su perfil de la red social X.

Este anuncio ha llegado poco después de que Washington confirmara la interceptación de un petrolero con bandera rusa en el Atlántico Norte, al que han acusado de violar las sanciones estadounidenses al ser parte, supuestamente, de la 'flota fantasma' que emplea Moscú para sortear las sanciones al sector energético.

La embarcación, conocida hasta hace poco 'Bella 1' y rebautizado 'Marinera' al cambiar su registro y bandera repelió anteriormente un intento de abordaje de Estados Unidos, mientras que las autoridades rusas enviaron medios navales para escoltarla.

Este episodio eleva las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, después de que fuera interceptado por medios navales estadounidenses mientras intentaba entrar en puertos venezolanos contraviniendo el bloqueo estadounidense al crudo de Caracas.